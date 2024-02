In einem aktuellen Patentstreit zwischen Apple und dem Medizintechnikunternehmen Masimo hat Apple-CEO Tim Cook deutlich gemacht, dass Apple nicht vorhat, Technologien von Masimo für die Apple Watch zu lizenzieren. Trotz der juristischen Unsicherheiten und der deaktivierten Blutsauerstoff-Messung in einigen Modellen bleibt die Apple Watch ein finanziell erfolgreiches Produkt für Apple.

Apples Strategie im Konflikt mit Masimo

Masimo begann seinen Rechtsstreit mit Apple im Januar 2020. Der juristische Konflikt entbrannte um eine Apple Watch Funktion zur Messung des Blutsauerstoffgehalts, für die der Medizintechnikanbieter Masimo ein Patent beansprucht. Im Oktober letzten Jahres entschied die Internationale Handelskommission (ITC) erstmals zu Gunsten von Masimo, was zu einem Importverbot der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 in den USA führte. Mittlerweile hat Apple den Sensor in den USA für neue Verkäufe deaktiviert, damit die Smartwatch in dem Land weiter verkauft werden kann. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Sensor in Zukunft zu reaktivieren, sofern rechtliche Entwicklungen oder Vereinbarungen vorliegen.

Eine Vereinbarung in Richtung einer Lizenzierung wird es jedoch voraussichtlich nicht geben. So hat Tim Cook in einem neuen Interview gegenüber CNBC erklärt, dass Apple kein Interesse daran hat, die Technologie von Masimo zu lizenzieren und damit den Rechtsstreit vorzeitig zu beenden. Stattdessen sagte er, dass Apple sich auf eine Berufung gegen die Entscheidung der ITC fokussiert.

„Wir konzentrieren uns auf die Attraktivität“, sagte Cook in einem Statement, das von AppleInsider entdeckt wurde. „Es gibt viele Gründe, die Uhr auch ohne den Blutsauerstoff-Sensor zu kaufen.“

Trotz der laufenden rechtlichen Auseinandersetzungen bleibt die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 sowohl im Apple Store als auch bei Drittanbietern auf dem Markt präsent – dank des Warenbestands von Händlern wie Best Buy und Amazon sogar noch inklusive der umstrittenen Blutsauerstoff-App.

Finanziell gesehen hat Apple im ersten Quartal 2024 beeindruckende Umsatzzahlen in der Kategorie Wearables, Home und Zubehör verzeichnet, mit einem Umsatz von 11,95 Milliarden US-Dollar, was die Markterwartungen übertraf.

