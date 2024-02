Am diesem Wochenende dreht sich bei Apple alles um Vision Pro. Am Freitag fand der offizielle Verkaufsstart statt und US-Kunden hatten erstmals die Möglichkeit, sich mit dem räumlichen Computer zu beschäftigen. Die ersten Exemplare wurden an Frühbesteller ausgeliefert und gleichzeitig landeten diese vor Ort in den Apple Stores, um näher in Augenschein genommen zu werden. Begleitend hat sich Apple Chef Tim Cook mit einem internen Schreiben an seine Mitarbeitet gewandet. Cook verglich Vision Pro mit dem Mac, iPhone, iPad sowie der Apple Watch und sagte, dass sich das Gerät in Apples „Pantheon bahnbrechender Produkte“ einreiht, die sowohl Apple als auch die Technologie, wie wir sie kennen, neu definiert haben.

Internes Memo: Tom Cook vergleicht das Vision Pro Erlebnis mit dem iPhone

Apple CEO Tim Cook besuchte zum Verkaufsstart den Apple Store an der Fifth Avenue und zeigte sich begeistert, wie Kunden auf Vision Pro reagierten, und das Unmögliche mögliche wird. Laut Cook sei Vision Pro erst der Anfang der räumlichen Computer-Technologie und es lägen noch „unglaubliche Chancen“ vor uns.

In dem internen Memo an seine Mitarbeiter, das den Kollegen von Bloomberg vorliegt, schreibt Cook

Team, heute haben wir Apple Vision Pro auf den Markt gebracht und damit eine völlig neue Ära der räumlichen Datenverarbeitung eingeläutet. Momente wie dieser sollten uns alle zum Innehalten bringen – um zu feiern, was wir erreicht haben, und über das erstaunliche Potenzial nachzudenken, das noch vor uns liegt. Heute Morgen war ich mit unserem Team in der Apple Fifth Avenue, wo die Vorfreude auf diesen Moment spürbar war. Es ist unglaublich zu sehen, wie Menschen Apple Vision Pro zum ersten Mal erleben. Das Unmögliche wird direkt vor ihren Augen möglich, und oft fehlen ihnen die Worte, um das Erlebnis zu beschreiben. Es ist wirklich eine Technologie, die man sehen – und durchschauen – muss, um sie zu glauben. Und es war wirklich ein Geschenk, zu hören, wie Kunden ihr Erstaunen, ihre Emotionen und ihre Träume für dieses unglaubliche Gerät, das wir entwickelt haben, mitteilten. Die gesamte Erfahrung hat die Größe dieses Moments sowie die entscheidende Rolle unserer Einzelhandelsteams bei der Bereitstellung dieser beispiellosen Technologie für die Welt noch einmal bestätigt. Apple Vision Pro vereint Tausende von Innovationen, um ein Produkt zu schaffen, das mit nichts zu vergleichen ist, was die Welt jemals zuvor gesehen hat. Es ist eine außergewöhnliche Leistung, und wie so viele von Ihnen bestätigen können, hat die Entwicklung jahrelang gedauert. Apple Vision Pro ist dank Ihnen Wirklichkeit geworden – dank Ihres Engagements, Ihrer Leidenschaft und Ihres Beitrags zu der besonderen Kultur, die die Innovation bei Apple vorantreibt. Besonders möchte ich allen Teams danken, die sich für dieses Projekt eingesetzt haben und über viele Jahre hinweg unzählige Stunden investiert haben, um die Grenzen des Möglichen noch einmal zu erweitern. Das Wichtigste an Apple Vision Pro ist für uns natürlich, wie es das Leben unserer Kunden bereichert – es stärkt die Verbindung, erschließt Potenziale und befähigt Menschen, Dinge zu erreichen, die auf andere Weise einfach nicht möglich wären. Es ist zutiefst bewegend, an Menschen zu denken, die ihre wertvollsten Erinnerungen noch einmal durchleben oder sogar einen geliebten Menschen einem Verwandten vorstellen, den sie nie treffen konnten. Es ist aufregend, sich die unglaublichen neuen Unterhaltungserlebnisse vorzustellen, die unsere Kunden entdecken werden, und die innovativen Apps, die unsere großartigen Entwickler erstellen werden. Es ist spannend, daran zu denken, was dies für Branchen auf der ganzen Welt bedeutet, und an die unglaublichen Chancen, die noch vor uns liegen. Denn mit Spatial Computing ist dies erst der Anfang der Wirkung, die wir erzielen können. Vor zwei Wochen feierten wir den 40. Jahrestag des Mac, eines revolutionären Geräts, das die Welt veränderte und den Grundstein für jahrzehntelange Innovation legte. Als wir den iPod mit der Welt teilten, steckten wir über Nacht tausend Songs in die Taschen unserer Kunden. Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir das iPhone herausgebracht haben. Wir wussten, dass wir etwas Besonderes hatten, aber keiner von uns konnte die tiefgreifenden Auswirkungen auf unser tägliches Leben vorhersehen. Dann kam das iPad, eine magische Glasscheibe, die zu allem wird, was Sie wollen, und neue Formen der Verbindung und Kreativität für Millionen von Menschen fördert. Mit der Apple Watch vergeht kein Tag, an dem ich nicht von einem Benutzer eine Nachricht über die lebensrettende Wirkung bekomme. Und mit der heutigen Markteinführung reiht sich Apple Vision Pro nun in das Pantheon bahnbrechender Produkte ein, die Apple definiert und die Technologie, wie wir sie kennen, neu definiert haben. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass wir einen Moment wie diesen erleben. Vielen Dank für alles, was Sie getan haben, um dies zu ermöglichen. Tim

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren