Snoopy und die Peanuts gehören seit dem Start von Apple TV+ zum Portfolio des Apple Video-Streaming-Dienstes. In den letzten Jahren wurde das Angebot stetig erweitert und nun kündigt sich das nächste Peanuts-Special an. Im vorauseilenden Gehorsam hat Apple TV+ nun den offiziellen Trailer zu “Snoopy Presents: Welcome Home, Franklin” veröffentlicht.

“Snoopy Presents: Welcome Home, Franklin”: Offizieller Trailer ist da

Rund zwei Wochen bevor “Snoopy Presents: Welcome Home, Franklin” am 16. Februar seine Premiere auf Apple TV+ feiern wird, wurde nun der offizielle Trailer des Peanuts-Special veröffenlticht.

Das Special ist die Entstehungsgeschichte einer der beliebtesten Figuren der Peanuts und folgt Franklin, wie er in eine neue Stadt zieht und neue Freundschaften knüpft. Franklins Familie ist wegen des Militärjobs seines Vaters ständig unterwegs, und überall, wo er hingeht, findet Franklin Unterstützung in einem Notizbuch voller Ratschläge seines Großvaters zum Thema Freundschaft. Doch als Franklin seine üblichen Strategien mit der Peanuts-Bande ausprobiert, fällt es ihm schwer, sich anzupassen. Bis er von dem Seifenkisten-Derby-Rennen in der Nachbarschaft erfährt – laut seinem Großvater liebt jeder einen Sieger! Er ist sich sicher, dass der Sieg auch bedeutet, neue Freunde für sich zu gewinnen. Alles, was er braucht, ist ein Partner, den er in Charlie Brown findet. Franklin und Charlie Brown bauen gemeinsam ein Auto und werden dabei gute Freunde. Doch je näher das Rennen rückt, desto größer wird der Druck – können ihr Auto und ihre neu gewonnene Freundschaft es bis zur Ziellinie schaffen?

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren