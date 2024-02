Erst gestern hatten wir den Monat der Herzgesundheit thematisiert und in diesem Zusammenhang auf die Apple Heart and Movement Study geblickt und zudem Tipps ausgesprochen, wie ihr mit der Apple Watch eure Herzgesundheit im Blick behalten könnt. Auch in diesem Jahr wieder im Monat der Herzgesundheit eine begleitende Apple Watch Challenge statt.

Apple Watch Challenge zum Valentinstag

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple diverse Apple Watch Herausforderung. Zu Neujahr fand beispielsweise eine Challenge statt und nun steht die nächste in den Startlöchern. Am 14.02.2024 (Valentinstag) könnt ihr wieder eine Herausforderung absolvieren, die einen besonderen Moment feiert: Die Herzmonat-Herausforderung 2024.

Um die Herausforderung zu meistern, müsst ihr am besagten Stichtag euren Trainingsring schließen. Apple schreibt

Zeige deinem Herzen an diesem Valentinstag etwas Liebe. Schließe deinen Trainingsring am 14. Februar, um diese Auszeichnung zu erhalten.

Zur Belohnung – falls ihr die Herausforderung absolviert habt – gibt es auch dieses Mal eine virtuelle Medaille sowie spezielle Sticker, die im iMessage und FaceTime verwendet werden können.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren