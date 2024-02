Die Apple Watch entwickelt sich immer mehr zum idealen Begleiter für eure Gesundheit, eure sportliche Aktivitäten, Wellness, Erholung und mehr. Jahr für Jahr wird der Februar als Monat der Herzgesundheit begangen, um das Thema Herzgesundheit stärker in den Fokus zu rücken, das viele im Alltag vergessen. Neben der Info, dass in Kürze eine neue Apple Watch Herausforderung im Monat der Herzgesundheit startet (findet am 14.02.204 statt), haben wir ein paar spannende Informationen für euch parat.

Bevor wir euch ein paar Tipps zur Apple Watch geben, wir ihr diese praktisch zum Thema Herzgesundheit einsetzen könnt, blicken wir noch kurz auf die Apple Heart and Movement Study. Dabei handelt es sich um eine öffentliche, wegweisende Gesundheitsstudie unter der Leitung von Apple, die 2019 ins Leben gerufen worden ist. Zu dieser liegen nun die neuesten Erkenntnisse vor, die hier nachgelesen werden können. Dort heißt es unter anderem

Im Durchschnitt neigen Menschen mit einem höheren Cardio-Fitnessniveau dazu, mehr als 15 Minuten länger pro Tag zu trainieren als diejenigen mit einem niedrigeren Niveau. Interessanterweise gab es zwar einen großen Unterschied in der Menge an Bewegung, aber keinen Unterschied in der Beliebtheit der Wochentage, an denen man am meisten (oder am wenigsten) aktiv war. Am aktivsten waren beide Gruppen samstags, dann dienstags, montags, mittwochs, donnerstags, freitags und zuletzt sonntags. Darüber hinaus war im Durchschnitt für alle der 25. Dezember, der Weihnachtstag, der am wenigsten aktive Tag und der 27. Mai (der Samstag des Memorial-Day-Wochenendes) der aktivste Tag.