visionOS 1.1 Beta 1 ist da. Apple nutzt den heutigen Abend nicht nur, um die Beta 2 zu iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4, watchOS 10.4 und tvOS 17.4 zu veröffentlichen, sondern auch eine neue Beta-Software für Apple Vision Pro auf den eigenen Servern bereitzustellen.

Apple veröffentlicht visionOS 1.1 Beta 1

Ende letzter Woche feierte Apple Vision Pro in den USA ihren Verkaufsstart. Die Geräte wurden mit visionOS 1.0 ausgeliefert. Mittlerweile kann visionOS 1.0.2 installiert werden. Nun arbeitet Apple am ersten größeren visionOS-Update. Ab sofort haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich die Beta 1 zu visionOS 1.1 herunterzuladen und zu installieren.

Das Ganze erfolgt direkt an Vision Pro über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Unter „Beta-Updates“ muss eine Apple ID hinterlegt sein, die mit einem Apple Entwicklerkonto verknüpft ist. ‌visionOS‌ 1.1 bringt die Apple-Geräteverwaltung auf Vision Pro. Mit dieser Funktionalität können IT-Abteilungen in Unternehmen und Bildungseinrichtungen Vision Pro-Headsets auf die gleiche Art und Weise verwalten wie sie es bei iPhones, iPads und Macs können.

Apple gab in der Vergangenheit immer mal wieder zu verstehen, dass Vision Pro verschiedene Einsatzmöglichkeiten in Unternehmen bietet. visionOS 1.1 ist ein kleiner Schritt in diese Richtung. Jeremy Butcher, Leiter für Unternehmensmarketing bei Apple, sagte gegenüber TechCrunch, dass Apple Unternehmen die Tools an die Hand geben möchte, die sie benötigen, um Vision Pro in großem Maßstab zu verwalten. „Die gute Nachricht ist also, dass wir in dieser Hinsicht eine Menge großartiger Technologie in Vision Pro einbringen können“, so Butcher.

