Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 2 zu iOS 17.4 und iPadOS 17.4 veröffentlicht. Damit geht die Beta-Phase in die nächste Runde und eingetragene Entwickler haben eine weitere Möglichkeit, sich mit den kommenden X.4 Updates zu beschäftigen.

Apple gibt Beta 2 zu iOS 17.4 & iPadOS 17.4 frei

Mit der Freigabe der Beta 1 zu iOS 17.4 und iPadOS 17.4 vor wenigen Tagen wurde bereits klar, dass es sich bei dem kommenden Update nicht um ein „normales“ Updates handeln wird. Apple ist gezwungen dem Gesetzt über digitale Märkte innerhalb der EU nachzukommen und wird zahlreiche Anpassungen für Anwender in Deutschland und weiteren europäischen Ländern vornehmen. Exemplarisch sind hier alternative App Stores und externe Bezahlmöglichkeiten zu nennen (hier findet ihr alle Änderungen).

Darüberhinaus lässt Apple jedoch noch weitere Neuerungen in das kommende Update einfließen. So implementiert der Hersteller aus Cupertino nicht nur neue Emojis, und lässt optional das „Hey“ in „Hey Siri“ weg, auch SharePlay wird erweitert. Darüberhinaus gibt es hier und dort weitere Anpassungen.

Ab sofort steht die Beta 2 bereit. Die neue Beta 2 kann direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate geladen und installiert werden. Die Option für Beta-Updates muss eingeschaltet sein und eure Apple ID muss mit einem Apple Developer Account verknüpft sein.

Welche Neuerungen die Beta 2 mit sich bringt, ist aktuell noch nicht klar. Sobald sich diese zeigen, werden wir natürlich nachberichten. Die finale Version von iOS 17.4 und Co. dürfte spätestens am 07. März 2024 veröffentlicht werden, wenn das Gesetzt über digitale Märke in der EU in Kraft tritt.

Update 19:40 Uhr: Die Beta 2 zu macOS 14.4, tvOS 17.4 und watchOS 10.4 ist auch da.

