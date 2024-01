Apple hat vor Kurzem die Beta 1 zu iOS 17.4 veröffentlicht. Die Freigabe der neuen Beta hat für ordentlich Furore gesorgt, das es sich nicht nur um eine normale Vorabversion handelt, sondern Apple zahlreiche Anpassungen implementiert hat, um dem Gesetz über digitale Märkte innerhalb der EU gerecht zu werden (wir berichteten). Nichtsdestotrotz hat Apple weitere Anpassungen vorgenommen und in die erste Beta zu iOS 17.4 einfließen lassen. So erweitert Apple die ShrePlay-Musiksteuerung auf HomePod und Apple TV.

SharePlay: Apple erweitert Musiksteuerung auf HomePod und Apple TV

Apple von wenigen Tagen nicht nur iOS 17.4, sondern unter anderem auch tvOS 17.4 und HomePod Software 17.4 veröffentlicht. Mit dieser Kombination erweitert Apple die SharePlay-Musikwiedergabe auf den HomePod sowie Apple TV.

Erteilt ihr die entsprechende Erlaubnis können Freunde und Familie mit ihren Geräten die Musik auf Apple TV und dem HomePod steuern, so Macrumors. Aktuell ist das Ganze auf Apple Music begrenzt. Allerdings müssen eure Freunde und Bekannten kein Apple Music Abonnement besitzen, um die Musik am HomePod und Apple TV mit ihren Geräten steuern zu können. Eine ähnliche Funktion brachte Apple mit iOS 17.0 bereits für CarPlay.

Damit „Jeder“ zum DJ werden kann muss ein QR-Code in der Apple Music App auf dem iPhone unter SharePlay bzw. auf Apple TV von euren Freunden und Bekannten abgescannt werden. Noch befinden sich die X.4 Updates in der Beta-Phase. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die finale Version spätestens am 07. März 2024 freigegeben wird. Ab diesem Stichtag greift das Gesetz für digitale Märkte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren