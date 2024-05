Seit der Markteinführung der Apple Vision Pro haben wir einige Beispiele von Chirurgen gesehen, die das Headset zur Unterstützung bei operativen Eingriffen verwenden. Das jüngste Beispiel für den chirurgischen Einsatz kommt aus Indien, wo das Headset bisher bei über 30 Eingriffen verwendet wurde.

Apple Vision Pro hilft im Operationssaal

Chirurgen im GEM-Krankenhaus in Chennai verwenden Apples Headset für laparoskopische Operationen, auch bekannt als „Schlüsselloch“-Operationen. Wie FirstPost berichtet, wurde das Headset bereits bei der Behandlung von Gallenblasenproblemen, Magenkrebs, Fisteln und Hernien eingesetzt.

Dr. R. Parthasarathy, COO von GEM Hospitals und chirurgischer Gastroenterologe, hat die Vision Pro ausgiebig genutzt und ist von den Vorteilen des Headsets in der Chirurgie überzeugt.

„Es gibt keine Verzögerung bei der Übertragung“, so der Arzt gegenüber The Hindu. „Ich hatte eine bessere Sicht und war mit der realen Welt verbunden.“ „Außerdem kann ich, wenn ich einen CT-Scan sehen möchte, diesen gleichzeitig im Gerät selbst sehen. Der Scan wird neben dem Operationsbildschirm angezeigt“, fügte er hinzu.

All dies trägt dazu bei, dass der Chirurg seinen Kopf nicht drehen muss, um verschiedene Monitore zu sehen. In Fällen, in denen Parthasarathy eine zweite Meinung einholen will, ruft er einfach einen Chirurgen in einer anderen Stadt per FaceTime an. Dieser kann die Operation und den Scan sehen und seine Meinung dazu abgeben.

Die Vision Pro (insbesondere nachfolgende Modelle) wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in Operationssälen immer öfter zum Einsatz kommen. Der Gesundheitsdienstleister Sharp Healthcare hat bereits angekündigt, den aus der medizinischen Sicht praktischen Nutzen der Vision Pro zu testen. Laut dem Unternehmen kann Apples Headset medizinische Aufzeichnungen und Diagnosebilder direkt im Blickfeld des Arztes anzeigen und verspricht, medizinische Prozesse effizienter zu gestalten.

