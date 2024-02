Apples Vision Pro Headset hat Einzug in den Gesundheitssektor gehalten. So leistet Sharp Healthcare, ein führender Gesundheitsdienstleister in San Diego, bereits Pionierarbeit bei der Nutzung dieser Technologie. Wie The San Diego Union Tribune berichtet, hat Sharp Healthcare 30 Exemplare der Vision Pro erworben und stellt sich eine Zukunft vor, in der Apples Headset die medizinische Praxis bereichert.

Wie Vision Pro die Gesundheitsbranche verändern könnte

Das neue Spatial Computing Center of Excellence von Sharp Healthcare hat sich zum Ziel gesetzt, die Wirksamkeit der Vision Pro in der Gesundheitsversorgung zu bewerten. Im Rahmen der Initiative arbeitet Sharp Healthcare mit dem Gesundheitsdienstleister Epic, einem führenden Anbieter von elektronischen Gesundheitsakten, zusammen.

Die Vision Pro verfügt über hochauflösende Displays und fortschrittliche Kameras zur Hand- und Augenverfolgung. Das Mixed-Reality-Headset bietet ein neues Maß an Detailreichtum und Interaktivität. Wie Sharp Healthcare erklärt, kann das Gerät medizinische Aufzeichnungen und Diagnosebilder direkt im Blickfeld des Arztes anzeigen und verspricht, medizinische Prozesse effizienter zu gestalten.

Zunächst soll jedoch untersucht werden, wie das Headset die Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen und die Patientenversorgung verbessern kann. Dan Exley, Sharps Vice President of Clinical Systems, betont die Notwendigkeit strenger Tests, um traditionelle Methoden mit dieser neuen Technologie zu vergleichen.

„Wir haben in genügend Geräte investiert, damit Ärzte, Krankenschwestern, Informatiker, Softwareentwickler und andere sofort damit arbeiten können“, so Exley. „Wir möchten, dass sie mit uns zusammenarbeiten, um herauszufinden, für welche Aufgaben und Arbeitsabläufe es am besten geeignet ist.

Potenzielle Anwendungen in der Gesundheitsversorgung

Die Eye-Tracking-Technologie von Vision Pro könnte Routineverfahren wie Augenuntersuchungen von Patienten erheblich erleichtern. Die Technologie verspricht auch, die Monitoring-Möglichkeiten von Fachkräften im Gesundheitswesen zu verbessern. Anästhesisten könnten beispielsweise davon profitieren, dass Vitaldaten und andere wichtige Daten während des Eingriffs in der Nähe des Patienten angezeigt werden, sodass sie ihre Aufmerksamkeit nicht mehr vom Patienten ablenken müssen.

Die Technologie ist jedoch nicht uneingeschränkt einsetzbar. So kann die Verwendung von Headsets während des direkten Kontakts mit dem Patienten die Qualität des menschlichen Kontakts beeinträchtigen. Dr. Tommy Korn vom Innovationszentrum von Sharp merkt an, dass das Headset zwar eine besser organisierte und visuelle Darstellung von Patientendaten bieten könnte, aber weniger für den Einsatz während der eigentlichen Patientenberatung geeignet ist.

Aktuelle Trends und Zukunftsperspektiven

Das Potenzial für den Einsatz von Apples neuer Technologie ist groß. Die virtuelle Realität (VR) wurde bereits im Gesundheitswesen eingesetzt, insbesondere bei der Behandlung von Erkrankungen wie posttraumatischen Belastungsstörungen durch Expositionstherapie. Darüber hinaus gewinnt Augmented Reality (AR) in der Chirurgie an Bedeutung, wo sie bei komplexen Eingriffen wie Wirbelsäulenoperationen hilft, indem sie digitale Bilder mit realen Szenen überlagert.

Auch im Bildungsbereich werden virtuelle Modelle eingesetzt, um medizinische Anatomie und Patientenaufklärung zu vermitteln. Diese immersive Technologie ermöglicht ein interaktiveres und umfassenderes Verständnis komplexer medizinischer Konzepte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der breite Einsatz von Headsets wie der Vision Pro im klinischen Umfeld zwar noch aussteht, ihr Potenzial zur Veränderung der medizinischen Praxis aber offensichtlich ist. Die Initiative von Sharp Healthcare ist ein wichtiger Schritt bei der Erforschung der Integration von Spatial Computing in den medizinischen Bereich und verspricht Fortschritte sowohl in der Patientenversorgung als auch in der medizinischen Ausbildung.

