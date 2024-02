In den letzten Monaten haben wir bereits verschiedene Gerüchte zum iPhone SE 4 zu Gesicht bekommen. Nachdem wir uns zuletzt den möglichen Akku des nächsten iPhone SE angeschaut haben, geht es dieses Mal um das Design des Smartphones. So heißt es nun, dass Apple angeblich auch beim Budget-iPhone die Dynamic Island einführen will.

Das Gerücht über das neue Design des iPhone SE wurde zuerst von Vollzeitleaker Majin Bu gemeldet. Er vermutet, dass das iPhone SE die Dynamic Island übernehmen könnte, eine Funktion, die bei den höherwertigen iPhone-Modellen eingeführt wurde. Darüber hinaus hat Majin Bu erfahren, dass für das neue SE ein vertikaler Kamerabuckel auf der Rückseite geplant ist, ähnlich dem Design, das für das iPhone 16 spekuliert wird – beim SE jedoch mit einer einzelnen Kameralinse, anstatt das Dual-Setup des iPhone 16.

Based on what has been reported to me, the iPhone SE could have a design very similar to that of the current iPhone 16 still in development. The new iPhone SE will most likely have a single camera instead of the double one of the iPhone 16 models, otherwise it seems that the… pic.twitter.com/Z1Gio4nBRu

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 8, 2024