Das iPhone 16 verspricht, eine bemerkenswerte Mischung aus bewährtem Format und innovativen Features zu bieten. Das lässt zumindest der nächste Schwung Gerüchte vermuten. So heißt es unter anderem, dass Apple für das kommende iPhone 16 ein neues Kamera-Design testet, das auf eine vertikale Ausrichtung umgestellt werden soll. Diese Änderung könnte die Fähigkeiten des Geräts bei der Aufnahme von räumlichen Videos verbessern, eine Funktion, die erstmals mit dem iPhone 15 Pro eingeführt wurde. Derweil soll die Größe der Pro-Modelle nahezu unverändert bleiben. Zudem gibt es erneut Spekulationen rund um das Ende physischer Tasten.

Eines der auffälligsten Merkmale des iPhone 16 könnte eine neue Anordnung der Kamera sein. In der neuen Variante sind die Linsen vertikal und nicht mehr diagonal angeordnet, wie ihr anhand des Mockups in unserem Artikelbild sehen könnt.

Das neue Kamera-Design würde der Aufnahme von 3D-Videos entgegenkommen. Apple hatte bereits beim iPhone 15 Pro die Anordnung der drei Kameralinsen angepasst und die Position der Tele- und Ultraweitwinkel-Linsen vertauscht. Diese Änderung ermöglicht es dem iPhone 15 Pro, räumliche Videos für das Vision Pro Headset aufzunehmen. Wenn Apple die Kameraanordnung des iPhone 16 ändert, wird man vermutlich auch mit den Standard-Modellen räumliche Videos aufnehmen können.

Interessante Neuigkeiten gibt es auch in Bezug auf die Größe der iPhone 16 Pro Modelle. Entgegen früheren Spekulationen, die eine Vergrößerung der Displays vorhersagten, scheint Apple keine oder nur eine geringfügige Erhöhung der Displaygrößen zu planen.

Der Vollzeit-Leaker Majin Bu erklärt:

iPhone 16 new information (Rumor)

The size of the 16 Pro models, while many other sources are saying that the size has increased, I am seeing that the 16 Pro Max will have no change, at least that is what I am currently seeing. With no accurate measurements, I cannot guarantee,… pic.twitter.com/uUJjMVikK9

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 4, 2024