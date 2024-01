Seit längerem wird kolportiert, dass Apple den iPhone 15 Modellen einen neuen „Capture Button“ („Aufnahmetaste“) verpasst. Erstmals tauchten die Gerüchte im September 2023 auf. Allerdings war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht klar, welchen Zweck diese Taste im Detail erfüllen soll. So langsam aber sicher kristallisiert sich heraus, wohin die Reise gehen wird.

iPhone 16: neue Capture-Taste für für Kamerabedienung

Nachdem Apple beim iPhone 15 Pro eine neue Aktionstaste eingeführt hat, soll bei den kommenden iPhone 16 Modellen ein neuer Capture Button folgen. Im Dezember letzten Jahres „bestätigte“ Mark Gurman, dass dieser zur Aufnahme von Videos dient.

Nun meldet sich The Informationen mit weiteren Informationen zu Wort und geht dabei auf verschiedene Gesten ein. Die Aufnahmetaste soll mechanischer Natur und nicht kapazitiv sein. Die Kollegen berufen sich auf zwei mit der Materie vertraute Personen und berichten, dass die Aufnahmetaste verschiedene Druckstufen erkennen und auf Toucheingaben reagieren soll.

Besitzer eines iPhone 16 sollen so in die Lage versetzt werden, durch Wischen nach links und rechts auf der Taste hinein- und herauszoomen. Ein leichtes Drücken der Taste soll – so wie man es von Digitalkameras kennt, das Motiv fokussieren und mit einem kräftigeren Druck soll der Auslöser aktiviert werden.

Weiter heißt es, dass die Aufnahmetaste auf der rechten Seite des Gerätes unterhalb der Ein-/Aus-Taste platziert wird. Dort wäre der ideale Standort für den Fall, dass man das iPhone in horizontaler Ausrichtung hält, und mit dem rechten Zeigefinger die neue Capture-Taste verwenden möchte.

Bereits in den letzten Jahren hat Apple die iPhone-Kamera stetig weiterentwickelt und verbessert. Mit dem iPhone 16 deutet vieles daraufhin, dass Apple dem Kamerasystem eine spezielle Taste spendiert, um das iPhone noch stärker als Kamera-Alternative zu platzieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren