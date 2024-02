Ende letzter Woche und damit pünktlich zum Verkaufsstart von Apple Vision Pro haben die Entwickler von algoriddim nicht nur ihre beliebte DJ-App „djay – DJ App & AI Mixer“ als native App für das Apple Headset zur Verfügung gestellt, das Update auf Version 5.1 bringt eine weitere spannende Neuerung mit sich. Ab sofort – Apple Music Abo vorausgesetzt – habt ihr mit djay Zugriff auf über 100 Millionen Songs des Apple Musik-Streaming-Dienstes. Solltet ihr noch über kein Apple Music Abo verfügen, so könnt ihr euch aktuell 2 Gratis-Monate über die djay-App sichern.

Algoriddim bietet ab sofort eine nahtlose Integration mit Apple Music auf all euren Geräten. In der Ankündigung heißt es

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass djay jetzt in Apple Music integriert ist. Ab heute ist die Apple Music-Integration in djay in 167 Ländern für iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro, Windows und Android verfügbar und bietet djay-Benutzern auf der ganzen Welt einen beispiellosen Musikzugriff. Verknüpft euer Apple Music-Konto direkt mit djay, um sofort auf einen Katalog mit über 100 Millionen Songs zuzugreifen, einschließlich eurer persönlichen Bibliothek in der Cloud.