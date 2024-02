Amazon Prime Video führt ab heute eine signifikante Änderung in seinem Angebot ein: die Einführung von Werbeeinblendungen. Dieser Schritt markiert eine Abkehr von dem bisher werbefreien Modell, das Prime Video-Kunden gewohnt sind. Um das Video-Streaming-Angebot weiter werbefrei nutzen zu können, werden monatlich 2,99 Euro fällig.

Werbung bei Amazon Prime Video

Amazon hat bereits Ende des letzten Jahres angekündigt, dass ab dem 5. Februar Werbeeinblendungen zur Finanzierung von Prime Video beitragen werden. Der bestehende Preis für Amazon Prime und das Prime-Video-Angebot bleibt unverändert. Kunden können sich nun für eine zusätzliche Gebühr von 2,99 Euro pro Monat von der Werbung freikaufen. Diese neue Option ist in den Prime-Video-Einstellungen unter „Mein Konto“ zu finden.

Das Unternehmen rechtfertigt diese indirekte Preiserhöhung mit dem Argument, dass die Werbeeinnahmen es ermöglichen, trotz steigender Kosten weiterhin in hochwertige Inhalte zu investieren und dieses Engagement sogar zu steigern. Zu konkreten Plänen in diesem Bereich äußert sich Amazon jedoch nicht. In der Vergangenheit zeigte das Unternehmen bereits ein gesteigertes Interesse an der Übertragung von Sportveranstaltungen und der Produktion hochwertiger Film- und Serieninhalte.

Was bedeutet das für die Nutzer?

Amazon betont, dass die Anzahl der Werbeeinblendungen für Standardnutzer von Prime Video begrenzt sein wird. Prime-Video-Abonnenten sollen weniger Werbung sehen als beim traditionellen Fernsehen oder anderen Streaming-Anbietern. Ob dieses Versprechen eingehalten wird, können wir ab heute bei der Nutzung des Dienstes über Apps, Webbrowser oder TV-Geräte selbst beurteilen. Derweil gibt es Kritik von Verbraucherschützern, die sich daran stören, dass den Anwendern die Werbeeinblendungen ohne Zustimmung aufgedrängt werden.

Einschränkungen der Werbefrei-Option

Es ist wichtig zu beachten, dass die Werbefrei-Option von Amazon Prime Video nicht für alle Inhalte gilt. Werbung in Live-TV, Freevee, bei Sport-Events oder bei gebuchten Channels kann auch mit der Werbefrei-Option nicht ausgeblendet werden. Zusätzlich sorgt die Entscheidung von Amazon, Werbung für eigene Video-Produktionen auch für Käufer der Werbefrei-Option zwingend anzuzeigen, für Kritik. Berichte aus den USA deuten darauf hin, dass Amazon die bisherige Option zum Überspringen dieser Werbeclips entfernt hat.

