Wir hatten bereits gestern aufgegriffen, dass Amazon Prime Video ab dem 29. Januar 2024 in den USA Werbespots schalten wird. Inzwischen hat Amazon bestätigt, dass auch für das deutsche Angebot Werbung eingeführt wird, hierzulande jedoch ab dem 5. Februar 2024.

Werbefreies Streaming gegen Aufpreis

In einem neuen Schritt, der den Trend der wachsenden Streaming-Industrie widerspiegelt, hat Amazon angekündigt, ab Anfang 2024 Werbung in seinem Dienst Prime Video zu schalten. Die ersten Werbespots werden Kunden in den USA ab dem 29. Januar 2024 zu sehen bekommen, eine Woche später wird auch in Deutschland Werbung im Programm geschaltet.

Der Startschuss für die Werbung bei Amazon Prime Video fällt hierzulande zwar etwas später, doch die Rahmenbedingungen bleiben die gleichen. So will Amazon mit der Einführung von Werbespots sicherstellen, dass bei unveränderten Gebühren, „weiterhin attraktive Inhalte“ geboten werden können. Dabei soll „bedeutend“ weniger Werbung zu sehen sein, als es beim traditionellen Fernsehen oder bei anderen Streaming-Diensten der Fall ist. Zu Beachten ist, dass Live-Inhalte wie Sport immer Werbung enthalten werden.

Die aktuellen Preise für Amazon Prime liegen bei 8,99 Euro monatlich oder 89,90 Euro jährlich. Wer keine Werbung sehen möchte, kann für zusätzliche 2,99 Euro im Monat Amazon Prime Video Inhalte weiterhin werbefrei schauen. Amazon bietet bereits die Möglichkeit, die werbefreie Version von Prime Video vorzubestellen. Die Gebühr wird erst am 5. Februar in Rechnung gestellt. Die Buchung verlängert sich automatisch und kann jederzeit gekündigt werden.

Es bleibt abzuwarten, wie Amazon mit Kunden verfahren wird, die bereits Jahresabonnements abgeschlossen haben, da die Einführung von Werbung als eine einseitige Verschlechterung der Vertragskonditionen angesehen werden könnte. Bestandskunden könnten theoretisch ein Sonderkündigungsrecht in Anspruch nehmen, aber klare Informationen dazu stehen noch aus.

