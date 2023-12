Wie wir bereits berichtet haben, wird Amazon ab Anfang 2024 Werbung in seinem Dienst Prime Video schalten. Wer keine Werbung sehen möchte, wird tiefer in die Tasche greifen müssen. Wann genau die Werbespots starten, war bisher nicht bekannt. Nun berichtet The Verge, dass in den USA der Startschuss am 29. Januar 2024 fallen wird. Weitere Länder sollen bald folgen.

Werbung bei Prime Video: Ein neues Modell

Die Werbe-Entwicklung ist nicht nur für US-Kunden von Bedeutung, sondern betrifft auch Prime-Kunden in anderen Märkten. Großbritannien, Kanada und Deutschland werden auf Grundlage eines vorangegangenen Blog-Beitrags des Unternehmens wahrscheinlich zeitnah folgen. Andere Länder, darunter Frankreich, Italien, Spanien, Mexiko und Australien sollen im Laufe des Jahres folgen.

Für die Nutzer in den USA wird der Aufpreis, um keine Werbung sehen zu müssen, 2,99 Dollar im Monat betragen. Dabei sei angemerkt, dass Live-Inhalte wie Sport immer Werbung enthalten werden. Weiterhin hebt das Unternehmen hervor, dass die Menge der gezeigten Werbung „bedeutend“ geringer sein wird als im traditionellen Fernsehen oder bei anderen Streaming-Diensten, die Werbung schalten.

Die neue Strategie bei Amazon erfolgt vor dem Hintergrund, dass konkurrierende Streaming-Dienste die Abonnementpreise auf breiter Front anheben und den Kunden bei ihren günstigsten monatlichen Tarifen Werbung aufdrängen. Amazon weist darauf hin, dass die neue Strategie es ermöglicht, „weiterhin in überzeugende Inhalte zu investieren und diese Investitionen über einen langen Zeitraum hinweg zu steigern.“ Die aktuellen Preise für Amazon Prime liegen bei 8,99 Euro monatlich oder 89,90 Euro jährlich. Immerhin hat das Unternehmen mitgeteilt, dass es vorerst keine Preis­erhö­hungen für die Prime-Mitglied­schaft geben wird.

