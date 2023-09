Einer der zusätzlichen Vorteile eines Amazon Prime-Abonnements ist der kostenlose Zugang zu Videoinhalten, zu denen lizenzierte als auch Original-Produktionen gehören. Ab nächstem Jahr werden Nutzer von Amazon Prime Video jedoch Werbung sehen, es sei denn, sie zahlen einen zusätzlichen Aufpreis für werbefreies TV-Streaming.

Amazon Prime Video bald mit Werbung

In einem neuen Schritt, der den Trend der wachsenden Streaming-Industrie widerspiegelt, hat Amazon angekündigt, ab Anfang 2024 Werbung in seinem Dienst Prime Video zu schalten. Dieser Schritt soll es dem Unternehmen ermöglichen, weiterhin in hochwertige Inhalte zu investieren, heißt es in einem Blog-Beitrag des Unternehmens. Wer keine Werbung sehen möchte, wird tiefer in die Tasche greifen müssen.

Länder wie die USA, Großbritannien, Kanada und Deutschland werden zu den Ersten gehören, die diese Änderung erleben werden. Andere Länder wie Frankreich, Italien, Spanien, Mexiko und Australien werden im Laufe des Jahres 2024 folgen.

Gerüchte über eine mögliche Einführung von Werbung in Prime Video kursierten bereits seit mehreren Monaten. Für die Nutzer in den USA wird der Aufpreis, um keine Werbung sehen zu müssen, 2,99 US-Dollar im Monat betragen. Dabei sei angemerkt, dass Live-Inhalte wie Sport immer Werbung enthalten werden. Wie hoch der Aufpreis in anderen Regionen ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Weiterhin hebt das Unternehmen hervor, dass die Menge der gezeigten Werbung „bedeutend“ geringer sein wird als im traditionellen Fernsehen oder bei anderen Streaming-Diensten, die Werbung schalten.

Die aktuellen Preise für Amazon Prime liegen bei 8,99 Euro monatlich oder 89,90 Euro jährlich. Immerhin hat Amazon mitgeteilt, dass es vorerst keine Preis­erhö­hungen für die Prime-Mitglied­schaft geben soll.