Mit iOS 18 erwartet uns eines der bisher größten iPhone-Updates. In der neuesten Ausgabe seines „Power On“ Newsletters gibt Bloombergs Mark Gurman einige Hinweise darauf, was für Neuerungen wir für iOS 18 erwarten können. Dabei bestätigt er, dass insbesondere künstliche Intelligenz dazu beitragen wird, dass das iPhone-Betriebssystem einen großen Schritt nach vorne macht.

Designverbesserungen und künstliche Intelligenz

Das gesamte Betriebssystem wird ein kleines Facelifting erhalten. Gurman erwartet eine Reihe von Designverbesserungen, die allerdings nicht so umfangreich ausfallen werden wie die Umstellung auf iOS 17. Vornehmlich sagt er, dass die Designänderungen die App-Designs „modularer“ sowie „einfacher zu aktualisieren und anzupassen“ machen werden.

Was das genau zu bedeuten hat, verrät er nicht. Es ist zwar eine Spekulation, aber es klingt so, als ob Apple daran arbeitet, die Bibliothek der UI-Komponenten weiter zu standardisieren, was es Entwicklerteams einfacher machen würde, die UI-Elemente mit der Zeit zu aktualisieren. Das dürfte sich vor allem auszahlen, wenn zunehmend auf universelle Apps für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, tvOS und visionOS umgestellt wird.

Das Hauptaugenmerk beim iOS 18 Update liegt ohne Zweifel auf künstliche Intelligenz. Gerüchten zufolge soll iOS 18 neue generative KI-Funktionen für die Spotlight-Suche, Siri, Safari, Kurzbefehle, Apple Music, Nachrichten, Health, Numbers, Pages, Keynote und mehr enthalten. So hat Gurman beispielsweise bereits berichtet, dass die generative KI die Fähigkeit von Siri verbessern wird, komplexere Fragen zu beantworten, und es der Nachrichten-App ermöglicht, Sätze automatisch zu vervollständigen.

Gurman gibt an, dass iOS 18 auch umfangreiche Updates für die meisten der integrierten Apps auf dem iPhone bereithält. Nachfolgend eine Zusammenfassung der Gerüchte zu iOS 18:

Clevere Siri

iOS 18 soll eine intelligentere Siri erhalten, die mit neuen generativen KI-Funktionen ausgestattet ist. Es wird erwartet, dass sich diese Verbesserungen auf Spotlight, Kurzbefehle, Apple Music, Nachrichten, Health und Apples Produktivitäts-Apps wie Keynote, Numbers und Pages erstrecken werden. Die Implementierung wird wahrscheinlich ein Apple-eigenes große Sprachmodell nutzen, wobei es auch Spekulationen über mögliche Partnerschaften mit großen Technologieunternehmen wie Google, OpenAI und Baidu gibt, um diese Funktionen zu erweitern.

KI-gestützter Safari-Browsing-Assistent

Safari wird möglicherweise eine neue Browser-Assistentenfunktion erhalten, die durch KI unterstützt wird. Dieses Tool soll Nutzern dabei helfen, effizienter durch das Web zu navigieren und Informationen zusammenzufassen, wobei die genauen Funktionen noch nicht bekannt sind.

Erweitertes Messaging mit RCS-Unterstützung

Apple wird in iOS 18 die RCS-Unterstützung für die Nachrichten-App einführen. Diese Funktion soll das SMS-Erlebnis zwischen iOS- und Android-Nutzern verbessern, indem sie unter anderem den Austausch von hochauflösenden Fotos und Videos sowie von Audionachrichten ermöglicht und Funktionen wie Tippanzeigen, Lesebestätigungen und Wi-Fi-Messaging bietet.

Anpassbarer Homescreen

Der Homescreen von iOS 18 wird Gerüchten zufolge besser anpassbar sein. So sollen Anwender mit iOS 18 eine größere Kontrolle über die Anordnung der App-Icons auf dem Homescreen erhalten.

Neue Funktionen in Apple Maps

Apples Karten-App wird unter iOS 18 voraussichtlich benutzerdefinierte Routen und topografische Karten einführen. Mit benutzerdefinierten Routen können Nutzer bestimmte Straßen für die Navigation festlegen, während topografische Karten detaillierte geografische Informationen liefern, die für Wanderungen und andere Outdoor-Aktivitäten nützlich sind.

Überarbeitete Rechner-App

iOS 18, iPadOS 18 und macOS 15 werden voraussichtlich einen überarbeiteten Taschenrechner erhalten. Die neue Version wird eine Seitenleiste für die letzten Berechnungen und eine verbesserte Schnittstelle für Einheitenumrechnungen enthalten. Eine Integration mit der Notizen-App ist ebenfalls geplant.

Mathematische Funktionen und Audioaufnahmen in der Notizen-App

Das Update der Notizen-App beinhaltet die Unterstützung einer breiteren Palette von mathematischen Notationen. Mit der Erweiterung können Benutzer komplexe algebraische Gleichungen und Formeln einfügen, was die App für Studenten und Fachleute in wissenschaftlichen und technischen Bereichen noch nützlicher macht. Zudem können Audiodaten direkt in einer Notiz mit automatischer Transkription eingefügt werden. Die Aufnahmen werden in der Notiz eingebettet, sodass sich leicht zusätzliche Texte oder Bilder neben den Audioaufnahmen platzieren lassen.

AirPods Pro als Hörgerät

Eine neue Funktion, über die für iOS 18 gemunkelt wird, ist ein „Hörgerätemodus“ für die AirPods Pro. Dieser Modus könnte den Nutzen des Geräts als Hörgerät verbessern und auf der bestehenden Funktion Konversationsverstärkung aufbauen, die im Jahr 2021 eingeführt wurde.

Neue Szenen-Funktion für die Freeform-App

Schließlich soll die Freeform-App Gerüchten zufolge ein Update erhalten, das eine Szenen-Funktion enthält. Unter dem Namen „Freeform-Szenen“ wird die neue Funktion den Nutzern die Möglichkeit geben, bestimmte Abschnitte bzw. Szenen innerhalb ihrer Boards zur einfacheren Navigation auszuwählen. Nutzer werden auch die Möglichkeit haben, Szenen nachträglich zu bearbeiten und dabei mit anderen zusammenzuarbeiten. So sollen die Szenen mit iCloud kompatibel sein, was eine einfachere Freigabe und Bearbeitung ermöglicht.

CarPlay der nächsten Generation

iOS 18 könnte mit der Einführung von CarPlay der nächsten Generation zusammenfallen, die noch in dieses Jahr in ausgewählten Fahrzeugen zum Einsatz kommen soll. Es ist allerdings durchaus denkbar, dass die nächste Generation von CarPlay auch mit iOS 17 kompatibel sein wird.

Das neue CarPlay geht über herkömmliche Infotainment-Systeme hinaus. Es integriert sich in die verschiedenen Bildschirme des Fahrzeugs. Durch eine tiefere Integration im Fahrzeug werden Nutzer zum Beispiel das Radio oder die Klimaanlage direkt über CarPlay steuern können. Mit den Fahrzeugdaten bringt CarPlay Geschwindigkeit, Tankfüllung, Temperatur und mehr nahtlos auf die Instrumentenanzeige.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren