Wie AppleInsider berichtet, wird Apples Notizen-App mit iOS 18 einige wichtige Upgrades erhalten. Die App, die sich zu einer guten Wahl entwickelt hat, um alles zu notieren, von schnellen Gedanken bis hin zu detaillierten Plänen, soll noch vielseitiger werden. Helfen wird dabei eine In-App-Audioaufnahme-Funktion und eine Schnittstelle zur Taschenrechner-App.

Audioaufnahme in Notizen

Laut AppleInsider werden wir in iOS 18 die Möglichkeit haben, Audiodaten direkt in einer Notiz mit automatischer Transkription aufzunehmen. Die Aufnahmen werden in der Notiz eingebettet, sodass sich leicht zusätzliche Texte oder Bilder neben den Audioaufnahmen platzieren lassen.

Auf diese Weise lassen sich beispielsweise Beschreibungen hinzufügen, sodass weiterführende Informationen zu einer Aufnahme direkt griffbereit sind. Studenten könnten beispielsweise ihren Unterricht oder ihre Vorlesungen aufzeichnen und anschließend Anmerkungen und Screenshots des Whiteboards hinzufügen – alles in einer einzigen Notiz. Die Funktion unterstützt die Synchronisierung mit allen iCloud-kompatiblen Geräten und sorgt so für einen einfachen Zugriff.

Math Notes

In Ergänzung zur In-App-Audioaufnahme arbeitet Apple an einer weiteren neuen Funktion, die intern als „Math Notes“ bezeichnet wird. Die Funktion soll eine Konnektivität mit der hauseigenen Taschenrechner-App hinzufügen. Dank der Schnittstelle lassen sich nahtlos Informationen aus dem Taschenrechner in die Notizen-App integrieren. Nutzer werden in der Lage sein, Math Notes über eine spezielle Option oder Schaltfläche in der Taschenrechner-App zu öffnen.

Die genaue Implementierung der neuen Funktion ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich bietet Math Notes die Anzeige der korrekten mathematischen Notation. Schön wäre sicherlich auch, wenn sich direkt in der Notizen-App Berechnungen vornehmen lassen würden. Passend zur Einführung von Math Notes wird Apple angeblich auch die Taschenrechner-App für macOS überarbeiten.

Apple wird iOS 18 auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC vorstellen, die vom 10. bis zum 14. Juni stattfindet. Die erste Beta wird voraussichtlich wieder kurz nach der Ankündigung verfügbar sein. Das Update wird dann im September zusammen mit dem iPhone 16 für alle Nutzer veröffentlicht.

