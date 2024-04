Anfang dieses Jahres lief das Staffelfinale zu „For All Mankind – Staffel 4“. Nun haben die Verantwortlichen nicht nur bestätigt, dass es mit Staffel 5 eine Fortsetzung der Weltraum-Serie geben wird, sondern auch, dass Apple TV+ an einer Spinoff-Serie namens „Star City“ arbeitet.

Apple TV+ kündigt „For All Mankind – Staffel 5“

Apple TV+ hat die fünfte Staffel zu „For All Mankind“ angekündigt. Darüber hinaus werden die Macher von Apple TV+ und „For All Mankind“, Ronald D. Moore, Matt Wolpert und Ben Nedivi, das „For All Mankind“-Universum mit einer brandneuen Spin-off-Serie, „Star City“, erweitern. Beide Serien werden von Sony Pictures Television für Apple TV+ produziert.

„Unsere Faszination für das sowjetische Raumfahrtprogramm ist mit jeder Staffel von ‚For All Mankind‘ gewachsen“, sagten die ausführenden Produzenten Wolpert und Nedivi. „Je mehr wir über diese geheime Stadt in den Wäldern außerhalb von Moskau erfuhren, in der die sowjetischen Kosmonauten und Ingenieure arbeiteten und lebten, desto mehr wollten wir diese Geschichte von der anderen Seite des Weltraumrennens erzählen. Wir könnten nicht aufgeregter sein, mit unseren Partnern bei Apple und Sony das alternative Geschichtsuniversum von „For All Mankind“ weiter auszubauen.“

Details zur fünften Staffel von „For All Mankind“ hat Apple TV+ bislang noch nicht bekannt gegeben. Dafür gibt es ein paar Informationen zu “Star City“. „Star City“, eine robuste Erweiterung des „For All Mankind“-Universums, ist eine treibende, paranoide Thriller-Serie, die uns zurück zum Schlüsselmoment in der Alt-History-Nacherzählung des Wettlaufs ins All führt – als die Sowjetunion als erste Nation einen Mann auf den Mond brachte. Aber dieses Mal wird die Geschichte hinter dem Eisernen Vorhang erforscht. Es wird das Leben der Kosmonauten, der Ingenieure und der Geheimdienstoffiziere, die unter ihnen im sowjetischen Raumfahrtprogramm verankert waren, und die Risiken, die sie alle eingingen, um die Menschheit voranzubringen, gezeigt. „Star City“ wird von Wolpert, Nedivi und Moore geschaffen. Nedivi und Wolpert fungieren neben Moore und Maril Davis von Tall Ship Productions als Showrunner und ausführende Produzenten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren