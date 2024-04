In den USA können interessierte Kunden schon länger eine Demo-Session für das Vision Pro Headset buchen. So kann Apple seinen AR-Zauber für 30 Minuten versprühen, was im besten Fall zu einem Kauf führt. Ein Blick in die iOS 17.5 Beta 2 verrät, dass Apple das Erlebnis verbessern will, indem es persönlicher wird. Hierfür sollen Nutzer ihre selbst aufgenommenen 3D-Videos mitbringen, um diese auf der Vision Pro erleben zu können.

Vision Pro-Demos werden jetzt noch persönlicher

Wie 9to5Mac im Code der iOS 17.5 Beta 2 entdeckt hat, arbeitet Apple an einem neuen System, mit dem Kunden ihre eigenen 3D-Videos auf ein Vision Pro Headset in einem Apple Store übertragen können. Intern als „VPG Photos Retail Experience“ bezeichnet, wird dieses System einen HTTP-Dateiübertragungsdienst mit SPAKE2-Verschlüsselung schaffen, um Dateien zwischen einem iPhone und der Vision Pro zu übertragen.

Der Ablauf ist für den Kunden denkbar einfach gehalten. Das 3D-Video wurde zuvor mit dem iPhone 15 Pro (Max) aufgenommen. Durch Scannen eines App Clip Codes auf der Vision Pro können die gewünschten Videos auf dem eigenen iPhone ausgewählt werden und schon wird das Erlebnis auf das Headset übertragen. Die Anzahl der Videos, die übertragen werden können, ist begrenzt, damit der Vorgang nicht zu lange dauert. Aus Gründen des Datenschutzes werden alle Dateien unmittelbar nach der Demo-Session gelöscht.

„Wir empfehlen, kürzere Videos und bis zu [X] Elemente auszuwählen, um eine schnelle Übertragung zu gewährleisten. Deine Dateien werden am Ende der Demo von Apple Vision Pro gelöscht und sind für andere Personen nicht mehr zugänglich. Du hast die Möglichkeit, deine Objekte auf Apple Vision Pro jederzeit während der Demo zu löschen“, heißt es in einem String des iOS 17.5 Beta 2 Codes.

Allgemeine 3D-Videos auf Apple Vision Pro zu sehen ist schon beeindruckend genug, aber die Möglichkeit, dass Kunden ihre eigenen persönlichen Videos ansehen können, ist sicherlich noch attraktiver, was bei der Gelegenheit auch eine gute Werbung für die 3D-Aufnahmefunktion des iPhone 15 Pro ist. Die Funktion ist Apple offensichtlich sehr wichtig. So heißt es in der Gerüchteküche, dass alle iPhone 16 Modelle in der Lage sein werden, 3D-Videos aufzunehmen.

