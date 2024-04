Ab sofort steht die Beta 2 zu iOS 17.5 und iPadOS 17.5 auf den Apple Servern bereit. Dies bedeutet, dass der Hersteller aus Cupertino die Beta-Phase fortsetzt und eingetragene Entwickler eine neue Möglichkeit erhalten, sich mit dem kommenden X.5 Update zu beschäftigen.

Beta 2 zu iOS 17.5 & iPadOS 17.5 ist da

Die finale Version von iOS 17.4 und iPadOS 17.4 liegt schon mehrere Wochen zurück. Anfang April eröffnetet Apple die Beta-Phase zu iOS 17.5 und iPadOS 17.5. Warum verhältnismäßig lange Zeit zwischen der finalen Version von iOS 17.4 und der Beta zu iOS 17.5 lag, kann nur gemutmaßt werden. Wir gehen davon aus, dass Apple die Ankündigung neuer iPad-Modelle wenige Wochen nach hintern geschoben und somit auch den Zeitplan der Beta-Phase angepasst hat.

Ab sofort steht die Beta 2 zum kommenden X.5 Update bereit. Am Einfachsten erfolgt die Installation direkt am iPhone bzw. iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Allerdings muss die Apple ID mit einem Entwicklerkonto verknüpft sein, damit sich die Beta installieren lässt. In der ersten Beta haben sich bereits verschiedene Neuerungen gezeigt. So gibt es unter anderem Hinweise auf ein System gegen unerwünschtes Tracking, eine neue „Squeeze“-Funktion für den kommenden Apple Pencil 3 sowie eine Anzeige der Akkukapazität und Zyklusanzahl bei neuen iPad-Modellen.

Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple die finale Version von iOS 17.5 und iPadOS 17.5 im Mai freigeben wird. Gut möglich, dass parallel neue iPads auf den Markt kommen.

Update 19:40 Uhr: Die Beta 2 zu watchOS 10.5, tvOS 17.5 und macOS 14.5 ist ebenfalls da.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren