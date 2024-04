Bei den aktuellen Plus-Modellen der iPhone-Familie setzt Apple auf eine Bildschirmgröße von 6,7 Zoll. Glaubt man der jüngsten Einschätzung des Display-Analysten Ross Young, so wird sich dies mit dem iPhone 17 Plus ändern. Es heißt, dass Apple ein kleineres Display verbauen wird, als wir es von den aktuellen Plus-Modellen kennen.

Gerücht: iPhone 17 Plus soll kleineres Display erhalten

Display-Analyst Ross Young wirft seinen Hut in den Ring und spricht auf X davon, dass das iPhone 17 Plus im Vergleich zum aktuellen iPhone 15 Plus kleinere werden wird. Blicken wir auf das aktuelle Lineup:

iPhone 15: 6,1 Zoll

iPhone 15 Plus: 6,7 Zoll

iPhone 15 Pro: 6,1 Zoll

iPhone 15 Pro Max: 6,7 Zoll

Glaubt man den Gerüchten, so wird Apple bei der kommenden iPhone 16 Modellen auf folgende Bildschirmgrößen setzen:

iPhone 16: 6,1 Zoll

iPhone 16 Plus: 6,7 Zoll

iPhone 16 Pro: 6,3 Zoll

iPhone 16 Pro Max: 6,9 Zoll

Das iPhone 17 Plus Display soll kleiner als beim iPhone 15 Plus und iPhone 16 Plus werden. Klingt irgendwie nach einem komischen Gerücht. Auf der anderen Seite hat Ross Young in den letzten Jahren regelmäßig seine sehr guten Display-Informationen unter Beweis gestellt.

