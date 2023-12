Berichten zufolge testet Apple für das kommende iPhone 16 ein neues Kamera-Design, das auf eine vertikale Ausrichtung umgestellt werden soll. Diese Änderung könnte die Fähigkeiten des Geräts bei der Aufnahme von räumlichen Videos verbessern, eine Funktion, die erstmals mit dem iPhone 15 Pro eingeführt wurde.

iPhone 16 mit neuem Kamera-Design für 3D-Videos

Einem Bericht von MacRumors zufolge befindet sich das iPhone 16 in der Testphase, mit zwei verschiedenen Kamera-Designs. In beiden Varianten sind die Linsen vertikal und nicht mehr diagonal angeordnet, wie ihr anhand der Mockups in unserem Artikelbild sehen könnt. Im Vergleich zum iPhone 15 ist die Position des Blitzes bei beiden Designs gleich, was darauf schließen lässt, dass Apple nicht plant, die Position des Blitzes zu ändern.

Welche Variante schließlich das Rennen machen wird, bleibt offen. Fest steht, dass die neuen Designs der Fähigkeit der Aufnahme von 3D-Videos entgegenkommen würde. Apple hatte bereits beim iPhone 15 Pro die Anordnung der drei Kameralinsen angepasst und die Position der Tele- und Ultraweitwinkel-Linsen vertauscht. Diese Änderung ermöglicht es dem iPhone 15 Pro, räumliche Videos für das Vision Pro Headset aufzunehmen. Wenn Apple die Kameraanordnung des iPhone 16 ändert, wird man vermutlich auch mit den Standard-Modellen räumliche Videos aufnehmen können. Dies wird in dem Bericht zwar nicht erwähnt, wäre aber die logische Erklärung für eine solche Designänderung.

Auf einem iPhone und anderen Geräten werden räumliche Videos als normale, zweidimensionale Videos angezeigt. Auf der Vision Pro werden die Videos zum Leben erweckt. Mit iCloud kann man in der Fotos App auf die gesamte Mediathek zugreifen und in die 3D-Videos abtauchen.

Zusätzlich zu den potenziellen Änderungen in der Kameraausrichtung zeichnet sich eine weitere Neuerung in der nächsten iPhone-Generation ab. Es wird erwartet, dass Apple bei den Basis-Modellen des iPhone 16 den traditionellen Stummschalter entfernen wird. Stattdessen sollen diese Modelle, ähnlich wie die aktuellen Pro-Modelle, mit einer Aktionstaste ausgestattet werden. Diese Anpassung deutet auf eine Vereinheitlichung der Bedienelemente über die gesamte iPhone-Reihe hin. Darüber hinaus wird die Möglichkeit einer zusätzlichen Taste auf der rechten Seite, unterhalb der Standby-Taste, erwähnt. Diese Taste könnte, ähnlich der Aktionstaste, mit verschiedenen Funktionen belegt werden.

