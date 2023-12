Apple hat sein Self Service-Reparaturprogramm erweitert und ein neues Diagnosewerkzeug vorgestellt, das den Nutzern erweiterte Kontrolle und tiefere Einblicke in die Fehlerbehebung ihrer Geräte ermöglicht. Zudem ist die Self Service-Reparatur ab sofort auch für die iPhone 15 Produktfamilie und Mac Modelle mit M2-Chip verfügbar, darunter das 14 und 16 Zoll MacBook Pro, das 15 Zoll MacBook Air, der Mac mini, der Mac Pro und der Mac Studio.

Self Service-Reparatur für Apple-Produkte

Das Apple Self Service-Reparaturprogramm wurde auf 24 zusätzliche europäische Länder ausgeweitet, darunter Kroatien, Dänemark, Griechenland, die Niederlande, Portugal und die Schweiz. Dadurch ist das Programm nun in 33 Ländern für 35 Apple-Produkte verfügbar.

Das neue Apple-Diagnosewerkzeug, derzeit in den USA erhältlich und demnächst auch in Europa, richtet sich an Nutzer mit den erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen zur Eigenreparatur von Apple-Geräten. Es bietet die Möglichkeit, dieselben umfassenden Diagnosefunktionen zu nutzen, die auch von autorisierten Apple Service Providern und unabhängigen Reparaturdiensten verwendet werden.

Seit der Einführung im April 2022 bietet das Self Service-Reparaturprogramm Zugang zu Handbüchern, Originalteilen und Werkzeugen, die auch in Apple Stores und bei autorisierten Apple Service Providern verwendet werden. Um den Self Service-Reparaturprozess zu starten, müsst ihr zunächst die Reparaturanleitung für das zu reparierende Produkt auf support.apple.com/self-service-repair lesen. Anschließend könnt ihr den Apple Self Service-Reparatur Store besuchen und die erforderlichen Teile sowie Werkzeuge bestellen. Für ausgewählte Reparaturen erhalten Kunden eine Gutschrift, wenn sie ein ausgetauschtes Teil zum Recycling zurücksenden.

Für Kunden ohne Reparaturerfahrung bleibt die Inanspruchnahme eines professionellen, autorisierten Apple Service Providers mit zertifizierten Technikern die empfohlene und sicherste Option. Apple hat in den vergangenen drei Jahren die Anzahl der Reparaturstandorte, die Zugang zu Originalteilen und Werkzeugen bieten, fast verdoppelt. Dies beinhaltet über 4.500 unabhängige Reparaturanbieter und ein weltweites Netzwerk von über 5.000 autorisierten Apple Service Providern.

