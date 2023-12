Während Apple die Entwicklerwerkzeuge zum Erschaffen räumlicher Erlebnisse mit der Apple Vision Pro und die zugehörige visionOS Beta weiterentwickelt, erhalten wir neue Einblicke in die erweiterte Welt des Mixed-Reality-Headsets. So wurden nun neue visionOS Umgebungen entdeckt, in die Nutzer des Headsets abtauchen können.

Weitere visionOS Umgebungen

Eine Besonderheit des Vision Pro Headsets ist die Einführung von „Umgebungen“ („Environments“). Diese bieten die Möglichkeit, sich mithilfe der Digital Crown virtuell von der Außenwelt abzugrenzen. Benutzer können diese Umgebungen dann als Hintergrund für eine Vielzahl von Aktivitäten nutzen, wie z. B. Filme ansehen, Anrufe tätigen, Apps nutzen und vieles mehr.

Apple beschreibt die Funktion folgendermaßen:

„Mit den Umgebungen kann die Welt der Anwender über die Dimensionen eines physischen Raums hinaus wachsen. Wunderschöne dynamische Landschaften helfen ihnen, sich zu konzentrieren und können Ruhe in belebte Räume bringen. Mit einem Dreh an der Digital Crown können die Nutzer kontrollieren, wie präsent oder wie eingetaucht sie in einer Umgebung sind.“

Im Zuge der WWDC-Präsentation wurde bereits Mount Hood als eine der verfügbaren Umgebungen gezeigt. Nun hat @M1Astra weitere virtuelle Umgebungen entdeckt, die Nutzer der Apple Vision Pro während der Verwendung des Headsets nutzen können. Die Liste besteht aus:

Joshua Tree: Die letzten Sonnenstrahlen erreichen ein fremdartiges Feld aus Joshua-Bäumen, mosaikartigen Felsen und verödeten Hügeln aus Gestrüpp und Felsen. Yosemite: Eine tiefe Winterumarmung lässt den Betrachter im Yosemite-Tal innehalten, bewacht von massiven Granitfelsen und gehalten vom unberührten Zauber des Neuschnees. Morgenlicht: Das Ambiente eines angenehmen Morgens lockt mit hellen Farbtönen und fröhlichen Vögeln. Frühlingslicht: Wärme, goldene Farben und Helligkeit in den frühlingshaften Stürmen. Sommerlicht: Ein Sommertag bringt lebhaftes Licht und das Sprudeln der Meereswellen an einem fernen Ufer. Herbstlicht: Der goldene Himmel und die sich dahinschlängelnden Flüsse vermitteln die Wärme der herbstlichen Stimmungen. Winterlicht: Die Atmosphäre leuchtet blau wie Eis mit Schnee und die Aura der winterlichen Stille breitet sich aus. Mount Hood: Ein spritziger Regenschauer lässt den Rand des Sees glitzern und die Wellen bis zum fernen Gipfel des Mt. Hood plätschern.

Für alle, die nach Apples bildhafter Beschreibung auch an einem Bewegtbild (inklusive Ambient Sounds) interessiert sind, hält @M1Astra einige Clips auf X bereit:

This is Apple Vision Pro’s Environments with their ambient spatial sounds. In this video you’ll find the Joshua Tree, Yosemite, Morning Light, Spring Light, Summer Light, Fall Light, and Winter Light environments. Timestamps:

0:00 Joshua Tree

1:43 Yosemite

4:10 Morning Light… pic.twitter.com/ztC6TleCPk — M1 (@M1Astra) December 11, 2023

