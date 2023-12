Im Rahmen Last Minute Angebote läuft bei Amazon derzeit eine ziemlich spannende Spotify-Aktion. Ihr erhaltet beim Kauf eines Spotify Gutscheins im Wert von 60 Euro oder mehr einen 10 Euro Amazon Gutschein geschenkt. So weit, so gut. Besonders spannend wird die Aktion allerdings dann, wenn der Spotify Gutscheine auch schon rabattiert sind. So erhaltet ihr das Spotify Jahresabo derzeit für nur 99 Euro anstatt 119 Euro. Und zusätzlich erhaltet ihr den 10 Euro Amazon Gutschein geschenkt.

Spotify Premium nur 99 Euro für 12 Monate + 10 Euro Amazon Gutschein geschenkt

Nachdem wir euch gestern auf eine Apple Geschenkkarten-Aktion bei Amazon aufmerksam gemacht haben, geht es heute mit Spotify weiter. Auch beim Kauf von Spotify Gutscheinen habt ihr die Möglichkeit, euch 10 Euro Amazon Aktionsguthaben zu sichern.

Beachtet in jedem Fall die Teilnahmebedingungen. Dort heißt es unter anderem

Kaufe ausgewählte Spotify Gutscheine im Wert von 60 € oder mehr und erhalte €10 Amazon Aktionsguthaben. Angebot befristet gültig solange der Vorrat reicht. Nur eine Einlösung pro Kunde/Kundin. Gib den Code SPOTIFY23LMD im Bezahlvorgang ein. Angebot von Amazon.de.

Der Aktionsgutschein kann nur bis zum 10.02.2024 (23:59 Uhr) auf Amazon.de eingelöst werden und wird automatisch auf den nächsten berechtigten Kauf auf Amazon.de im Rahmen des Bezahlvorgangs angewendet.

Am besten ruft ihr die Amazon-Aktionsseite auf und werft einen Blick auf die unterschiedlichen Spotify Gutscheine. 12 Monate für nur 99 Euro + 10 Euro Amazon Aktionsguthaben klingt in jedem Fall spannend. An dieser Stelle ist allerdings Eile geboten, da die Aktion nur bis zum kommenden Sonntag (17. Dezember 2023) gültig ist.

-> Hier geht es zur Spotify-Aktion bei Amazon

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren