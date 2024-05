Am Dienstag, dem 7. Mai, wird Apple sein erstes Produkt-Event des Jahres abhalten. Unter dem Motto „Lass dich frei“ wird das Unternehmen das neue iPad Pro und iPad Air Lineup vorstellen, inklusive neuen Zubehör wie den Apple Pencil 3 und ein neues Magic Keyboard. Das alles soll laut Bloombergs Mark Gurman im Zuge einer kompakten 35-minütigen Videopräsentation vorgestellt werden.

Apple verspricht „Event der anderen Art“

Während ein OLED-Display für das iPad Pro bereits seit Monaten als eine sichere Sache gilt, kam zuletzt das Gerücht auf, dass Apple plant, den M4-Chip im kommenden iPad Pro einzuführen. Bei der Gelegenheit soll Apple das neue iPad Pro als das erste Gerät der Marke bezeichnen, das wirklich von künstlicher Intelligenz (KI) angetrieben wird. Da die KI-Bewegung in der gesamten Technologiebranche immer mehr an Fahrt gewinnt, positioniert Apple den M4 wahrscheinlich als ultimative Lösung für KI-gestützte Anwendungen.

Auch beim iPad Air werden große Neuerungen erwartet. Es heißt, dass Apple beim iPad Air erstmals zwei Displaygrößen anbieten wird. Eine neue 12,9 Zoll Version soll Anwendern eine günstigere Möglichkeit bieten, ein iPad mit großem Bildschirm zu erwerben. Beide Modelle werden wahrscheinlich über den M2-Chip verfügen.

Vielversprechend ist auch der Ausblick auf neues Zubehör. Der Apple Pencil 3 wird über haptisches Feedback verfügen, eine Funktion, die es Benutzern ermöglicht, beim Auslösen von Aktionen mit dem Stift einen kleinen vibrationsähnlichen Effekt zu spüren. Benutzer werden wahrscheinlich auch in der Lage sein, den Stift zu drücken, um bestimmte Aufgaben auszuführen. Apple wird außerdem ein aktualisiertes Magic Keyboard vorstellen, ein Gerät, das als iPad-Hülle dient und eine Tastatur sowie ein kleines Trackpad enthält. Die neue Version soll robuster sein, Aluminium verwenden und das iPad eher wie ein Laptop aussehen lassen.

Die Präsentation des neuen iPad-Lineup startet am Dienstag um 7 Uhr Ortszeit (16 Uhr deutscher Zeit). Wir sind gespannt, ob Apple in der angeblich 35-minütigen Videopräsentation noch weitere Highlights unterbringen wird. Das Unternehmen hat zumindest in sozialen Netzwerken bereits ein „Event der anderen Art“ und „etwas Besonderes“ versprochen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren