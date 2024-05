Warren Buffetts Konglomerat Berkshire Hathaway hat im ersten Quartal 2024 rund 13 Prozent seiner Beteiligung an Apple verkauft. Trotz der Veräußerung von ca. 115 Millionen Aktien bekräftigte Buffett jedoch sein anhaltendes Engagement für das Unternehmen.

Berkshire Hathaway bleibt größter Apple-Anteilseigner

Das jüngste Finanzmanöver von Berkshire Hathaway wurde am Wochenende auf der hauseigenen Jahreshauptversammlung bekannt gegeben. Wie CNBC berichtet, hat Berkshire in seinem Ergebnisbericht für das erste Quartal 2024 seinen Anteil an Apple auf 135,4 Milliarden Dollar beziffert, was bedeutet, dass das Unternehmen noch rund 790 Millionen Aktien hält. Auf der Grundlage des Apple-Aktienkurses würde dies bedeuten, dass Berkshire etwa 115 Millionen Aktien verkauft hat, so CNBC. Dennoch bleibt Berkshire mit großem Abstand der größte Anteilseigner von Apple.

Während der jährlichen Hauptversammlung lobte Buffett die Vorzüge von Apple und bewertete das Unternehmen höher ein als andere feste Größen im Portfolio von Berkshire, wie American Express und Coca-Cola. Er vermittelte eine starke Botschaft der Kontinuität und versicherte den Anlegern, dass Apple in der künftigen Strategie von Berkshire eine zentrale Rolle spielen werde. So erklärte er unter anderem: „Wenn nicht etwas Dramatisches passiert, das die Kapitalallokation wirklich verändert, wird Apple unsere größte Investition bleiben.“

Die Gründe für den umfangreichen Verkauf wurden nicht ausführlich erläutert. Buffett deutete jedoch an, dass der Schritt zum Teil durch Steuerstrategien motiviert war, die darauf abzielten, die Barreserven von Berkshire für steuerliche Verpflichtungen zu erhöhen. Die Entscheidung blieb auf dem Treffen, bei dem auch Apple-CEO Tim Cook anwesend war, nicht unbeachtet. Cook lobte diplomatisch Buffetts anhaltendes Vertrauen in Apple und betonte, dass es eine Ehre sei, Berkshire trotz der jüngsten Kürzungen als Aktionär zu haben.

