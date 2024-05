Auf einem seltenen iPod-Prototyp wurde ein verstecktes Highlight entdeckt: ein von Apple entwickelter Tetris-Klon namens „Stacker“. Der von AppleDemoYT entdeckte Fund zeigt die kreative Experimentierfreude von Apple in den frühen 2000er Jahren. Der Prototyp bietet nicht nur ein unveröffentlichtes Spiel von Apple, sondern gibt auch einen Einblick in die Entwicklungsphasen des iPod der dritten Generation.

Bei dem besagten iPod handelt es sich um einen Prototyp der mittleren Entwicklungsphase, genauer gesagt um ein „DVT“-Gerät (Design Validation Testing). Er trägt die Modellnummer A1023, die mit keiner der bekannten iPod Classic Versionen in Verbindung gebracht wird. Der Prototyp wurde im Jahr 2003 in der 14. Woche hergestellt, mehr als einen Monat vor der offiziellen Veröffentlichung des iPod der dritten Generation. Das Gerät war zunächst nicht funktionsfähig, wurde aber durch den Austausch des Festplattenkabels wieder zum Leben erweckt, sodass er mit seiner Prototypversion von iPodOS 2.0 hochgefahren werden konnte.

Bei „Stacker“, dem Tetris-Klon, werden die Spielsteine mit dem Scrollrad nach links und rechts bewegt, wobei die mittlere Taste die Steine zum schnellen Fallen bringt. Das Ziel des Spiels ist es, mehrere Linien abzuräumen, um Punkte zu sammeln, ganz so wie bei Tetris. Der Prototyp enthielt auch andere Spiele mit Platzhalter-Namen wie Block0, Chopper und Klondike. Außerdem wurde eine Wiedergabeliste mit klassischer Musik gefunden, die in einer Schleife abgespielt wurde, was darauf schließen lässt, dass dieser iPod zum Testen der Batterielebensdauer verwendet wurde.

Tony Fadell, der oft als der „iPod-Vater“ bezeichnet wird, wurde gefragt, warum „Stacker“ nie veröffentlicht wurde. Fadell erklärte, dass die Spiele erst mit späteren Software-Updates integriert wurden. Im Laufe der Zeit hat Apple einige Spiele für den iPod 3G umgesetzt, wie z. B. Brick, Solitaire, Parachute und Music Quiz. Im Jahr 2006 erweiterte Apple sein Angebot durch die Veröffentlichung von Spielen im iTunes Store, darunter eine offizielle Version von Tetris. Zu den weiteren Spielen, die zum Kauf angeboten wurden, gehörten Bejeweled, Minigolf, Mahjong, Zuma, Cubis 2 und Pac-Man.

A brand new video is out about my Prototype iPod 3rd Generation (DVT Stage)! On top of the amazing software and hardware this prototype has, it has a rather interesting backstory! I even contacted an ex-Apple engineer about this one! #appleinternalhttps://t.co/sFyA0CiSov pic.twitter.com/vgnfWELGOv

— Apple Demo (@AppleDemoYT) May 24, 2024