Es gibt viele Gerüchte über neue KI-Funktionen in iOS 18, sogar Apple-CEO Tim Cook selbst hat schon mehrfach bestätigt, dass das Unternehmen an generativen KI-Funktionen arbeitet. Langsam, aber sicher zeigt sich, wohin die KI-Reise geht. So gab es bereits mehrere Hinweise darauf, dass Siri in iOS 18 komplexere Fragen beantworten und Sätze in der Nachrichten-App vervollständigen kann. Apples Fortschritte in der KI-Technologie werden die Nachfrage nach dem kommenden iPhone 16 deutlich ankurbeln, so ein aktueller Bericht des Investmenthauses Wedbush. Und so hat Wedbush sein Kursziel für die Apple-Aktie von 250 auf 275 US-Dollar angehoben.

Superzyklus voraus: iPhone 16 und der KI-Schub

Der optimistische Ausblick von Wedbush beruht auf Apples erwarteten KI-getriebenen Entwicklungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024. Die Vorstellung neuer KI-Funktionen für iOS und Co. auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) wird als ein entscheidender Moment für Apple angesehen, der möglicherweise eines der wichtigsten Ereignisse in der Amtszeit von CEO Tim Cook darstellt.

Die Analysten greifen bei der Gelegenheit den oft zitierten Begriff „Superzyklus“ für das iPhone 16 auf, welcher gerne benutzt wird, wenn neue Technologien eine große Upgrade-Welle auslösen. Wedbush verweist in dem Zusammenhang auf exklusive KI-Funktionen des iPhone 16, die als Schlüsselfaktor für ein großes Wachstum dienen.

Die auf der WWDC erwarteten Aktualisierungen von iOS 18 werden eine entscheidende Rolle in Apples KI-Strategie spielen. Daher sind die Anleger optimistisch, was die Zukunft von Apple angeht, und setzen darauf, dass die erfolgreiche Integration von KI-Funktionen das Interesse der Verbraucher und den Umsatz steigern wird.

Hier können auch die aktuellen Bedenken über eine Verlangsamung des chinesischen Marktes die Euphorie nicht dämpfen. Zudem sagt Wedbush ohnehin eine Erholung für den chinesischen Markt voraus, wobei der Juni wahrscheinlich das letzte Quartal mit negativem Wachstum sein wird und bis September eine positive Wende erwartet wird.

