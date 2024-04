Die ersten beiden Staffeln zu Acapulco“ haben uns außerordentlich gut gefallen, umso erfreulicher ist es, dass die Comedy-Serie am 01. Mai 2024 ihre Fortsetzung nimmt. Vorab hat Apple den offiziellen Trailer zur dritten Staffel veröffentlicht. Dieser gibt uns einen kleinen Vorgeschmack, was uns im Las Colinas erwartet.

Acapulco: Trailer zur 3. Staffel ist da

Apple TV+ hat den Trailer zur dritten Staffel von „Acapulco“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich eine erfolgreiche zweisprachigen Comedyserie mit Emmy- und SAG-Award-Gewinner Eugenio Derbez in der Hauptrolle. Gleichzeitig agiert dieser als ausführender Produzent. „Acapulco – Staffel 3“ startet am 01. Mai 2024. Genau genommen, stehen an dem Tag die ersten beiden Episoden bereit. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 26. Juni neue Episoden.

In der dritten Staffel von „Acapulco“ ist es an der Zeit, vergangene Fehler und aufregende Neuanfänge in Einklang zu bringen. In der vorliegenden Geschichte kehrt der ältere Máximo (Derbez) in ein Las Colinas zurück, das er nicht mehr erkennt. Im Jahr 1985 setzt der jüngere Máximo (Enrique Arrizon) seinen Aufstieg auf der Erfolgsleiter fort und gefährdet dabei möglicherweise alle Beziehungen, an deren Aufbau er so hart gearbeitet hat.

Zur wiederkehrenden Besetzung des „Acapulco“-Ensembles gehören neben Derbez und Arrizon auch Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Perez, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco und Carlos Corona sowie der wiederkehrende Gaststar Jaime Camil („Schmigadoon“) und Cristo Fernández („Ted Lasso“).

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren