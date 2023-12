Apple hatte sein „CarPlay der nächsten Generation“ bereits auf der WWDC 2022 vorgestellt. Das System integriert sich stärker in die Hardware eines Fahrzeugs. Seit der Vorstellung im Juni 2022 war es jedoch still geworden um das neue CarPlay. Jetzt gibt es endlich Neuigkeiten. So haben Porsche und Aston Martin nicht nur offiziell den Einsatz der nächsten CarPlay-Generation bestätigt, sondern bieten auch die ersten Eindrücke zum virtuellen Apple-Cockpit.

Stellungnahmen von Autoherstellern

Die nächste Generation von CarPlay, von Apple als „ultimatives iPhone-Erlebnis für das Auto“ bezeichnet, geht über herkömmliche Infotainment-Systeme hinaus. Es integriert sich in die verschiedenen Bildschirme des Fahrzeugs. Diese Integration bietet ein kohärentes Designerlebnis, das die Funktionen des Fahrzeugs mit den Möglichkeiten des iPhone verbindet.

Durch eine tiefere Integration im Fahrzeug werden Nutzer zum Beispiel das Radio oder die Klimaanlage direkt über CarPlay steuern können. Mit den Fahrzeugdaten bringt CarPlay Geschwindigkeit, Tankfüllung, Temperatur und mehr nahtlos auf die Instrumentenanzeige.

Die ersten Automobilhersteller, die ihre Unterstützung für das neue CarPlay offiziell bestätigt haben, sind die beiden Nobelmarken Porsche und Aston Martin.

Michael Mauer, Vice President of Style bei Porsche, hebt die Bedeutung digitaler Angebote für die Verbesserung des Porsche-Fahrerlebnisses hervor. Mauer führt aus:

„Wir haben uns seit langem verpflichtet, Porsche-Besitzern das Marken- und sportliche Fahrerlebnis zu bieten, das für Porsche steht. Neben dem Sportwagen selbst werden digitale Angebote, die perfekt auf unsere Kunden zugeschnitten sind, immer wichtiger für das gesamte Fahrerlebnis. Wir haben kürzlich die My Porsche App auf CarPlay gebracht, um den Fahrern einen noch einfacheren Zugang zu den Fahrzeugfunktionen zu ermöglichen, und in Zukunft werden wir die nächste Generation von CarPlay in den Porsche-Modellen unterstützen. Wir freuen uns darauf, ein Erlebnis zu bieten, das die persönliche Note des iPhone eines Fahrers mit der Exklusivität eines Porsche verbindet.“

Marco Mattiacci, Aston Martins Global Chief Brand and Commercial Officer, betont die Bedeutung der Integration modernster Technologie für ein außergewöhnliches Kundenerlebnis. Das Engagement von Aston Martin für Spitzenleistungen und Performance führte zu der Zusammenarbeit mit Apple. Er erklärt:

„Bei Aston Martin streben wir nach Exzellenz und Leistung, und das war der Hauptgrund, warum wir uns für eine Partnerschaft mit Apple bei der nächsten Generation von CarPlay entschieden haben. Die Integration modernster Technologie in Kombination mit einer maßgeschneiderten, intuitiven Benutzeroberfläche ist entscheidend, um das ultimative Aston Martin Kundenerlebnis zu schaffen. Wir freuen uns darauf, mehr darüber zu erfahren, wie wir mit Apple zusammenarbeiten, um die nächste Generation von CarPlay im Jahr 2024 in Aston Martins zu bringen.“

Allerdings gibt es noch offene Fragen zu den Updates. Es ist noch nicht geklärt, welche Modelle das neue CarPlay unterstützen werden und ob es in bestehenden Fahrzeugen verfügbar oder auf neue Modelle beschränkt sein wird. Aston Martin erwähnte zwar die Kompatibilität mit seinem neuesten Infotainment-System, das 2024 auf den Markt kommen soll, aber es bleibt unklar, ob ältere Modelle dieses Update erhalten werden.

Andere Autohersteller, darunter Land Rover, Mercedes-Benz, Audi und mehr, haben sich ebenfalls verpflichtet, die nächste Generation von CarPlay zu unterstützen.

