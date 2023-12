Capcoms Resident Evil 4 ist ab sofort für iPhone 15 Pro, iPad und Mac im (Mac) App Store erhältlich. Voraussetzung ist ein Gerät mit A17 Pro oder mindestens M1 Prozessor. Die Neuauflage des Klassikers kann im App Store kostenlos geladen und zu einem begrenzten Teil gespielt werden. Zudem könnt ihr euch die Vollversion von Resident Evil 4 bis zum 17. Januar dank eines Einführungsrabatts für 29,99 Euro sichern.

Bei der jüngsten Veröffentlichung von Resident Evil handelt es sich um eine Neuauflage des vierten Teils der beliebten Survival-Horror-Spielreihe. In Resident Evil 4 wird Präsidententochter Ashley Graham entführt. Ihre Spur führt Agent Leon Scott Kennedy nach Spanien, wo er einer finsteren Verschwörung auf die Schliche kommt. Grafisch und auch bei der Steuerung hat Capcom nicht nur poliert, sondern das Spiel komplett überarbeitet, was bei Kritikern und Spielern sehr gut ankam.

Durch die Vorstellung von Resident Evil Village wurde bereits deutlich, dass die neuen Mobilprozessoren von Apple auch anspruchsvolle Spiele flüssig darstellen können. Die Fortsetzung dieses Trends mit Resident Evil 4 dürfte daher keine Überraschung sein. Allerdings wird vorausgesetzt, dass man ein iPhone mit dem neuesten A17 Pro Mobilprozessor oder ein iPad mit mindestens einem M1 Chip besitzt.

In der offiziellen Beschreibung zum Spiel heißt es:

„Das Überleben ist erst der Anfang.

Sechs Jahre sind seit der biologischen Katastrophe in Raccoon City vergangen. Agent Leon S. Kennedy, einer der Überlebenden des Vorfalls, wurde mit der Rettung der entführten Tochter des Präsidenten betraut. Er verfolgte ihre Spur in ein entlegendes europäisches Dorf, in dem mit den Einheimischen etwas ganz und gar nicht zu stimmen scheint … Nun hebt sich der Vorhang und es beginnt eine Geschichte einer wagemutigen Rettung und des grausamen Horrors, in der Leben und Tod, Schrecken und Katharsis zusammenlaufen.

Mit an Bord sind ein modernisiertes Gameplay, eine neu entwickelte Storyline und lebhaft detaillierte Grafik. Resident Evil 4 markiert die Wiedergeburt eines echten Schwergewichts der Industrie.

Erlebe den Albtraum, der das Genre des Survival-Horrors revolutionierte, noch einmal aufs Neue.“