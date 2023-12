Apple TV+ zeigte im Jahr 2023 insgesamt ein Angebot von 50 Original TV-Serien und -Filmen. Das bedeutet einen Rückgang von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückgang bei der Veröffentlichung von Inhalten kann auf die Streiks in Hollywood und branchenweite Veränderungen zurückgeführt werden. Trotz der Herausforderungen konnte die Plattform jedoch mit ihrem Angebot weiterhin Akzente setzen.

Auswirkungen der Hollywood-Streiks

Apple TV+ veröffentlichte im Jahr 2023 38 TV-Serien und 12 Filme bzw. Specials, die Genres wie Drama, Komödie, Dokumentation und Familienunterhaltung abdecken. Einige der bemerkenswerten Titel sind „Hijack“, „Silo“ und „Shrinking“, die dazu beigetragen haben, dass Apple TV+ in diesem Jahr dreimal in den Nielsen-Charts vertreten war. Die Nielsen-Charts beziehen sich auf die Einschaltquoten des amerikanischen Fernsehens. Verantwortlich für deren Messung ist die Firma Nielsen Media Research USA. Mittlerweile verfolgt das Marktforschungsunternehmen zusätzlich die TV-Streaming-Aktivitäten der größten Anbieter, darunter seit September 2021 auch Apple TV+.

Trotz einer gestiegenen Popularität hatte Apple im Jahr 2023 weniger Produktionen veröffentlicht. Der Produktionsrückgang ist auf die Streiks der Hollywood-Schauspieler und -Autoren zurückzuführen, bei denen es unter anderem um die Vergütung von Streaming-Diensten und die Nutzung von KI ging. Die Streiks dauerten einen Großteil des Jahres an und führten zu einem Stillstand von Hollywood. Das Ergebnis war eine Verzögerung der Veröffentlichung mehrerer Titel, von denen einige, wie „Manhunt“ und „Palm Royale“, nun für 2024 geplant sind.

Außerdem beeinträchtigten die Streiks die Fähigkeit der Studios, ihre Projekte zu vermarkten, was zu weiteren Verschiebungen führte. Apple TV+ wurde auch durch den allgemeinen Branchentrend der reduzierten Ausgaben in einem Umfeld höherer Zinssätze beeinflusst. Angesichts der beträchtlichen Gewinne, die Apple mit seinem Hardware-Geschäft erzielt, war dieser Faktor für das Unternehmen im Vergleich zu seinen Konkurrenten jedoch weniger einschneidend.

Strategische Verschiebungen und Zukunftsaussichten

Im Rahmen einer strategischen Veränderung begann Apple damit, seine wichtigsten Filme zuerst in den Kinos zu veröffentlichen, um sie bekannt zu machen und die Produktionskosten zu decken, bevor sie auf Apple TV+ gestreamt werden. Filme wie „Killers of the Flower Moon“ und „Napoleon“ folgten diesem Modell im Jahr 2023 und trugen zu der geringeren Anzahl von Titeln bei, die im Laufe des Jahres über den Dienst veröffentlicht wurden.

Trotz dieser Herausforderungen wächst die Abonnentenbasis von Apple TV+ laut Experten weiter. Dabei setzt das Unternehmen sein Engagement für die Produktion von Inhalten fort. Die zukünftige Veröffentlichungsplanung des Dienstes scheint stabil zu sein, da bereits mehrere Titel für 2024 angekündigt wurden.

