Das iPhone 15 Pro bringt grafisch aufwendige Spiele aufs Smartphone, darunter Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding, das Resident Evil 4 Remake und Resident Evil Village. Letzteres soll bereits am 30. Oktober im App Store veröffentlicht werden, wie Capcom nun verkündet hat. Dabei sollen sich nicht nur iPhone-Spieler mit dem Horror-Game fürchten, sondern auch iPad-Nutzer.

Resident Evil Village und Resident Evil 4 Remake im App Store

Während der Tokyo Game Show (TGS) hatte sich Capcom dieses Wochenende den nächsten Portierungen für das iPhone und iPad gewidmet, dazu gehören Resident Evil Village und das Resident Evil 4 Remake. Während Spieler die Teile kostenlos anspielen können, wird es einen einmaligen In-App-Kauf geben, um das komplette Spiel freizuschalten. Die Preise für Japan, die auf der TGS enthüllt wurden, entsprechen in beiden Fällen dem Preis des Spiels auf Steam.

Im deutschen App Store sprechen die Entwickler im Hinblick auf das Resident Evil 4 Remake von 69,99 Euro für das Basisspiel (mit Bonus). Darüberhinaus sind weitere In-App-Käufe möglich. Für Resident Evil Village, das am 30. Oktober auf den Markt kommt, gibt es noch keine Preisankündigung. Das Mac-Pendant schlägt mit 29,99 Euro zu Buche.

Falls ihr diese beiden Veröffentlichungen nach der Enthüllung auf Apples iPhone 15 Präsentation nicht verfolgt habt: Resident Evil 4 Remake und Resident Evil Village wurden ursprünglich für das iPhone 15 Pro angekündigt, aber Capcom hat auch bestätigt, dass das Resident Evil 4 Remake für macOS- und iPadOS-Geräte mit einem M1 oder besser erscheinen wird. Resident Evil Village ist bereits für macOS verfügbar.

Resident Evil Village wurde ursprünglich im Jahr 2021 für Konsolen und PC veröffentlicht. Es ist der mittlerweile achte Haupttitel der Resident Evil-Reihe. Das Spiel setzt die Geschichte von Ethan Winters fort, der in einem mysteriösen Dorf nach seiner entführten Tochter sucht. Das Spiel kombiniert die First-Person-Perspektive mit traditionellen Survival-Horror-Elementen.

Beim Resident Evil 4 Remake handelt es sich, wie der Name bereits verrät, um eine Neuauflage des vierten Resident Evil Teils, in dem Präsidententochter Ashley Graham entführt wird. Ihre Spur führt Agent Leon Scott Kennedy nach Spanien, wo er einer finsteren Verschwörung auf die Schliche kommt. Grafisch und auch bei der Steuerung hat Capcom nicht nur poliert, sondern das Spiel komplett überarbeitet, was bei Kritikern und Spielern sehr gut ankam.