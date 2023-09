Am 12. September 2023 angekündigt, lassen sich iPhone 15 und iPhone 15 Pro seit dem 15. September vorbestellen. Bei uns in Deutschland – sowie in vielen weiteren Ländern – feierten die neuen Modelle am 22. September ihren tatsächlichen Verkaufsstart. In wenigen Tagen fällt der Startschuss in den nächsten Ländern.

iPhone 15 und iPhone 15 Pro: Verkaufsstart in 21 weiteren Ländern in dieser Woche

Genau wie in den vergangenen Jahren feiert Apple den iPhone-Verkaufsstart nicht in allen Ländern gleichzeitig. Während die neuen Modellen unter anderem bereits in Deutschland, Australien, Kanada, China, Frankreich, Indien, Japan, Mexiko, den VAE, Großbritannien und den USA erhältlich sind, müssen sich Ländern an weitere Regionen noch etwas gedulden.

Am kommenden Freitag (29. September 2023) findet die zweite Welle des Verkaufsstarts statt. Apple hat bestätigt, dass iPhone 15 und iPhone 15 Pro in Macau, Malaysia, der Türkei, in Vietnam und 17 weiteren Ländern und Regionen ab diesem Freitag erhältlich sein werden. Eine genauere Liste, in welchen Ländern der Verkaufsstart stattfindet, wurde nicht veröffentlich.