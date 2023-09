Seit letzter Woche lassen sich iPhone 15, iPhone 15 Pro, Apple Watch 9, Apple Watch Ultra 2 und die AirPods Pro 2 (USB-C) über den Apple Online Store, Telekom, o2, Vodafone und Co. vorbestellen. Am heutigen Tag findet der offizielle Verkaufsstart statt.

Offizieller Verkaufsstart: iPhone 15, iPhone 15 Pro, Apple Watch 9. Apple Watch Ultra 2 und AirPods Pro 2 (USB-C)

Viele Apple Anwender werden dem heutigen Tag entgegen gefiebert haben. Der Grund ist ganz einfach. Am heutigen Tag feiern iPhone 15, iPhone 15 Pro, Apple Watch 9, Apple Watch Ultra 2 und AirPods Pro 2 (USB-C) ihren offiziellen Verkaufsstart. Nachdem sich die Modelle bereits seit letzter Woche vorbestellen lassen, folgt am heutigen Tag die Auslieferung an Frühbesteller. Darüberhinaus landen die Geräte heute vor Ort in den Stores in den Verkaufsregalen.

Apple beschreibt die neuen Modelle wie folgt:

Apple hat iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max vorgestellt. Mit dem widerstandsfähigen und leichten Design aus Titan in Raumfahrt-Qualität sind sie die bisher leichtesten Pro Modelle von Apple. Neu beim Design sind auch die konturierten Kanten und ein anpassbarer Action Button, mit dem Nutzer ihr iPhone Erlebnis personalisieren können. Leistungsstarke Upgrades für die Kamera bieten das Äquivalent von sieben Pro Objektiven für eine unglaubliche Bildqualität, darunter einem fortschrittlicheren 48 MP Hauptkamera-System, das jetzt die neue superhohe Standardauflösung von 24 MP unterstützt, der nächsten Generation von Porträts mit Fokus und Tiefen‑Kontrolle, Verbesserungen beim Nachtmodus und bei Smart HDR und einer neuen 5-fach Tele-Zoom Kamera exklusiv bei iPhone 15 Pro Max. Der A17 Pro ermöglicht Gaming-Erlebnisse auf dem nächsten Level und Pro Performance. Der neue USB‑C Anschluss bietet superschnelle USB 3 Geschwindigkeiten – bis zu 20-mal schneller als USB 2. Zusammen mit neuen Videoformaten ermöglicht er leistungsstarke professionelle Workflows, die bisher nicht möglich gewesen sind.

Apple hat das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus vorgestellt – mit einem einzigartigen, durchgefärbten Glas auf der Rückseite mit beeindruckendem, texturiertem matten Finish sowie einer einer neuen konturierten Kante beim Aluminiumgehäuse. Beide Modelle kommen mit der Dynamic Island und einem fortschrittlichen Kamera-System, das entwickelt wurde, damit Nutzer mit fantastischen Fotos die Alltagsmomente in ihrem Leben festhalten können. Eine leistungsstarke 48 MP Hauptkamera liefert Fotos mit superhoher Auflösung und ein neuer 2-fach Tele-Zoom bietet Nutzer:innen insgesamt drei optische Zoom-Stufen – als hätte man eine dritte Kamera. Das iPhone 15 Lineup bringt zudem die nächste Generation von Porträts, die es noch einfacher, Porträts mit großartiger Detailgenauigkeit und Leistung bei wenig Licht aufzunehmen. Mit dem A16 Bionic Chip für starke, bewährte Leistung, einem USB-C Anschluss, Genaue Suche für „Freunde suchen“ und branchenführenden Features für Langlebigkeit stellen iPhone 15 und iPhone 15 Plus einen großen Schritt nach vorne dar.

Apple hat die Apple Watch Series 9 vorgestellt und damit die weltweit meistverkaufte Uhr um neue Features erweitert und einen bedeutenden Meilenstein beim Umweltschutz erreicht. Die Apple Watch Series 9 ist dank des neuen S9 SiP leistungsfähiger als je zuvor und bietet mehr Performance und Anwendungsmöglichkeiten, eine neue magische Doppeltipp Geste, ein helleres Display, schnellere On-Device Verarbeitung für Siri mit der zusätzlichen Möglichkeit, Gesundheitsdaten abzurufen und zu protokollieren, Genaue Suche für das iPhone und vieles mehr. Die Apple Watch Series 9 läuft mit watchOS 10, das eine Vielzahl an überarbeiteten Apps, den neuen Smart Stapel, neue Zifferblätter, neue Features fürs Radfahren und Wandern sowie Tools zur Förderung der psychischen Gesundheit bietet.

Apple hat die Apple Watch Ultra 2 vorgestellt, mit neuen Features für die leistungsfähigste und robusteste Smartwatch von Apple und einem bedeutenden Meilenstein für den Umweltschutz. Die Apple Watch Ultra 2 kommt mit allen Funktionen, die Nutzer an der Ultra lieben, sowie dem leistungsstarken neuen S9 SiP, einer magischen neuen Doppeltipp Geste, dem hellsten Apple Display aller Zeiten, einem erweiterten Höhenbereich, On-Device Siri, Genaue Suche für das iPhone und fortschrittlichen Features für Abenteuer im Wasser. Die Apple Watch Ultra 2 läuft mit watchOS 10. Es bringt überarbeitete Apps, den neuen Smart Stapel, neue Erlebnisse fürs Radfahren und Features zum Erkunden der freien Natur sowie ein neues Zifferblatt – Modular Ultra. Auch mit all den neuen Weiterentwicklungen hat die Apple Watch Ultra 2 die gleiche Batterielaufzeit von 36 Stunden bei normaler Nutzung und bis zu 72 Stunden im Stromspar­modus.

Apple hat die AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Ladecase (USB‐C) vorgestellt – und macht damit die beliebtesten Kopfhörer der Welt noch besser. Die AirPods Pro (2. Generation) setzen weiterhin neue Maßstäbe für personalisiertes Audio – durch unglaubliche Klangqualität, eine bis zu doppelt so effektive Aktive Geräuschunterdrückung im Vergleich zur vorherigen Generation, einen fortschrittlichen Transparenzmodus, ein immersiveres 3D Audio Erlebnis und eine erweiterte Auswahl an Ohreinsatz-Größen für eine noch bessere Passform. Die AirPods Pro (2. Generation) kommen mit einem neuen USB‑C Ladeanschluss, zusätzlichem Schutz vor Staub und Lossless Audio mit Apple Vision Pro. iOS 17 bringt alle AirPods Pro (2. Generation) auf ein neues Level durch Zugang zu neuen Audioerlebnissen wie Adaptives Audio und Konversationserkennung.

Preis & Verfügbarkeit

iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sind in den Farben Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur erhältlich. iPhone 15 Pro ist zum Einstiegspreis von 1.199 Euro mit Speicherkapazitäten von 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB erhältlich. iPhone 15 Pro Max ist ab 1.449 Euro erhältlich, mit Speicherkapazitäten von 256 GB, 512 GB und 1 TB.

Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) - Titan Natur AUS TITAN GESCHMIEDET – Das iPhone 15 Pro Max hat ein robustes und leichtes Design aus Titan in...

FORTSCHRITTLICHES DISPLAY – Das 6,7" Super Retina XDR Display mit ProMotion erhöht die...

Apple iPhone 15 Pro (512 GB) - Titan Blau AUS TITAN GESCHMIEDET – Das iPhone 15 Pro hat ein robustes und leichtes Design aus Titan in...

FORTSCHRITTLICHES DISPLAY – Das 6,1" Super Retina XDR Display mit ProMotion erhöht die...

iPhone 15 und iPhone 15 Plus sind in Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz mit Speicherkapazitäten von 128 GB, 256 GB und 512 GB, ab 949 Euro bzw. ab 1.099 Euro erhältlich sein.

Apple iPhone 15 Plus (512 GB) - Grün DIE DYNAMIC ISLAND KOMMT AUF DAS IPHONE 15 PLUS – Die Dynamic Island bringt Hinweise und Live...

INNOVATIVES DESIGN – Das iPhone 15 Plus hat ein robustes Design aus durchgefärbtem Glas und...

Apple iPhone 15 (128 GB) - Pink DIE DYNAMIC ISLAND KOMMT AUF DAS IPHONE 15 – Die Dynamic Island bringt Hinweise und Live...

INNOVATIVES DESIGN – Das iPhone 15 hat ein robustes Design aus durchgefärbtem Glas und Aluminium....

Die Apple Watch Series 9 ist ab 449 Euro erhältlich.

Apple Watch Series 9 GPS, 41 mm Aluminiumgehäuse Mitternacht, Sport Loop Mitternacht WARUM APPLE WATCH SERIES 9 – Das ultimative Tool für ein gesundes Leben kann jetzt noch mehr. Der...

CO₂ NEUTRAL – Die Apple Watch Series 9 mit dem neuesten Sport Loop ist CO₂ neutral

Die Apple Watch Ultra 2 kostet 899 Euro.

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49 mm Titangehäuse, Alpine Loop Indigo – Medium WARUM APPLE WATCH ULTRA 2 – Robust und leistungsfähig. Entwickelt für die Anforderungen von...

CO₂ NEUTRAL – Die Apple Watch Ultra 2 mit dem neuesten Alpine Loop oder dem neuesten Trail Loop...

Die AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe-Ladecase (USB-C) sind für 279 Euro erhältlich.