iOS 17.0.2 ist da. Allerdings steht dieses Update nicht für alle iPhone-Modelle zur Verfügung, sondern lediglich für die vier neuen iPhone 15 Modelle, die am heutigen Freitag ihren Verkaufsstart feiern. Vorbestellen könnt ihr die Geräte bereits seit letzter Woche.

iPhone 15 (Pro): iOS 17.0.2 ist da

Am gestrigen Abend hat Apple allerhand Updates veröffentlicht. So erschienen unter anderem iOS 17.0.1, iPadOS 17.0.1, watchOS 10.0.1, macOS 13.6 und der Release Candidate 2 zu macOS 14 Sonoma. Ein Update haben wir euch noch unterschlagen. Ab sofort steht auch iOS 17.0.2 als Download auf den Apple Servern bereit. Dieses Update steht allerdings ausschließlich für iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max bereit.

In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates. Zudem wird ein Problem behoben, bei dem Daten nicht direkt von einem anderen iPhone während des Einrichtens übertragen werden können.

Augenscheinlich wollte Apple kurz vor dem heutigen Verkaufsstart der neuen iPhone 15 Modelle noch Fehler beseitigen und die ein oder andere Schwachstelle schießen. Solltet ihr heute euer neues iPhone 15 oder iPhone 15 Pro erhalten, so können wir euch nur dringend raten, das Update einzuspielen. Dies erfolgt direkt am iPhone über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.