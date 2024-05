Es gibt viele Gerüchte über neue KI-Funktionen in iOS 18, sogar Apple-CEO Tim Cook selbst hat schon mehrfach bestätigt, dass das Unternehmen an generativen KI-Funktionen arbeitet. Hierbei soll ein von Apple entwickeltes großes Sprachmodell (LLM) namens Ajax eine wichtige Rolle spielen. Jetzt geht AppleInsider näher auf die zu erwartenden Verbesserungen ein, darunter eine „intelligente Suche“ für Safari, iMessage-Zusammenfassungen und vieles mehr.

KI-Upgrades auf der ganzen Linie

AppleInsider zufolge sind bedeutende KI-Verbesserungen nicht nur für Siri, sondern auch für Safari, die Spotlight-Suche, Nachrichten und Mail geplant. Das Herzstück dieser Verbesserungen ist das LLM Ajax, das verspricht, die Fähigkeiten dieser Apps über die aktuellen Funktionalitäten hinaus zu erweitern. Die KI-Verbesserungen sind auf den praktischen Nutzen für den Benutzer ausgerichtet. So fokussiert sich Apple unter anderem auf Textzusammenfassungen und verbesserte Suchfunktionen, wobei die Privatsphäre des Benutzers durch die Verarbeitung der Daten auf dem Gerät gewahrt bleibt.

In Safari erwartet die Nutzer beispielsweise eine neue „intelligente Suche“, die Webseiteninhalte direkt auf der Benutzeroberfläche zusammenfasst und so eine schnelle Aufnahme von Informationen ermöglicht. In ähnlicher Weise wird Siri verbessert, um Nachrichten zusammenzufassen und eng mit der Nachrichten-App zusammenzuarbeiten, um die Kommunikationseffizienz zu verbessern.

Datenschutz und Effizienz

Der Nachteil von geräteinternen LLMs ist, dass sie nicht so leistungsfähig sein können wie Modelle, die auf riesigen Serverfarmen laufen, mit Dutzenden von Milliarden von Parametern und ständig aktualisierten Daten dahinter. Apples Ingenieure können jedoch die Vorteile der vertikalen Full-Stack-Integration seiner Plattformen nutzen. In Bezug auf Apple bedeutet Full-Stack-Integration, dass das Unternehmen seine eigenen Chips, Betriebssysteme, Anwendungen und Dienste entwickelt und optimiert, um nahtlos zusammenzuarbeiten. Diese vollständige Kontrolle und Integration ermöglichen es Apple, die Leistung, Sicherheit und das Benutzererlebnis der Geräte zu optimieren.

Die Einführung der geräteinternen KI-Verarbeitung mit Ajax steht im Einklang mit Apples langjährigem Engagement für den Datenschutz. Durch die Minimierung der Datenübertragung in die Cloud reduziert Ajax potenzielle Risiken für den Datenschutz und ist damit eine sichere Alternative zu anderen KI-Lösungen, die stark von Cloud-Operationen abhängen. Apples strategischer Fokus auf die Verarbeitung auf dem Gerät ist ein Schritt, der schnelle und zuverlässigere KI-Interaktionen verspricht, ohne die Sicherheit der Nutzerdaten zu gefährden.

Wie unterscheidet sich Ajax von der Konkurrenz?

Während Apples jüngstem Earnings Call erklärte Tim Cook, dass Apple „den Datenschutz stets im Auge behält“ und dass das Unternehmen „Vorteile hat, die es von der Konkurrenz in Bezug auf KI unterscheiden“.

Im Vergleich zu anderen KI-Implementierungen, von intelligenten persönlichen Assistenten wie Rabbit R1 bis hin zu KI-Pins und Chatbots, soll der Ansatz von Apple besonders zuverlässig und nutzerorientiert sein. Während die meisten dieser Technologien auf Cloud-basierte Backends angewiesen sind, arbeitet das Ajax-Modell von Apple unabhängig auf dem Gerät und bietet den Nutzern eine nahtlose und sichere Möglichkeit, mit KI zu interagieren, ohne dass zusätzliche Abos oder das Risiko von Datenleaks erforderlich sind.

In Anbetracht des Interesses von Apple an künstlicher Intelligenz werden wir einige dieser Funktionen auf der jährlichen Worldwide Developers Conference im Juni zu Gesicht bekommen und im Laufe dieses Jahres selber testen können.

