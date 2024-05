Apple hat seiner „Apple Store App“ ein Update verpasst und stellt diese ab sofort in Version 5.2.4 im App Store als Download bereit. Während Apple hierzulande in den Release-Notes lediglich von „Verschiedenen Verbesserungen, darunter Leistungsverbesserungen“ spricht, klingen die Verbesserungen in den USA deutlich spannender.

Apple bietet in den USA eine Video-Kaufberatung über seine Apple Store App An

Ihr erinnert euch? Etwas mehr als ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple die Serviceleistung „Shop with a Specialist over Video“ gestartet hat. Dies ermöglicht es US-Kunden sich per Video mit einem Apple Specialist in Verbindung setzen, um Produkte der iPhone Familie zu kaufen. Bei diesem Live-Shopping-Erlebnis werden Kunden, die ein iPhone kaufen möchten, mit einem Mitglied des Retailteams über eine sichere, nur in eine Richtung gehende, Einkaufssession per Video verbunden. Kunden können die aktuellen Modelle durchstöbern, neue Funktionen entdecken und sich über eine Gutschrift mit Apple Trade In, Angebote von Mobilfunkanbietern, einen Wechsel zu iOS und verschiedene Finanzierungsoptionen informieren.

Bis dato stand diese Funktion nur über den Apple Online Store, sprich über die Apple-Webseite, zur Verfügung. Nun erweitert Apple das Ganze auf die Apple Store App. Über diese können sich Kunden mit einem Apple Specialist per Videochat verbinden – und genau wie über die Apple Webseite – eine Kaufberatung einholen. Am Ende des Chats stellt euch Apple sogar eine transkribierte Version eures Gesprächs zur Verfügung, so dass die Inhalte für eine spätere Verwendung festgehalten werden.

Mit der Funktion „Shop with a Specialist over Video“ möchte Apple Kaufinteressierte abholen und diesen das iPhone per Videochat so nahe wie möglich bringen. Insbesondere Apple-Neulinge, die sich ohne großen Aufwand über das iPhone informieren möchten, dürften von der Funktion profitieren. Inwiefern Apple die Video-Kaufberatung auch zukünftig in Deutschland anbieten wird, ist aktuell nicht bekannt.

