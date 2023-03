Apple hat einen neuen Service namens „Shop with a Specialist over Video“ vorgestellt. Kunden in den USA können sich ab sofort per Video mit einem Apple Specialist in Verbindung setzen, um Produkte der iPhone Familie zu kaufen. Mit von der Partie ist natürlich auch das neue iPhone 14 (Plus) in „Gelb“, das am heutigen Tag seinen Verkaufsstart feiert.

Apple stellt „Shop with a Specialist over Video“ vor

Bei „Shop with a Specialist over Video“ handelt es sich um ein neues Live-Shopping-Erlebnis in den USA, bei dem sich Kunden über die Apple Webseite mit einem Specialist per Video in Verbindung setzen können. „Shop with a Specialist over Video“ verbindet Kunden, die ein iPhone kaufen möchten, mit einem Mitglied des Retailteams über eine sichere, nur in eine Richtung gehende, Einkaufssession per Video. Mit diesem neuen Service können Kunden die aktuellen Modelle durchstöbern, neue Funktionen entdecken und sich über eine Gutschrift mit Apple Trade In, Angebote von Mobilfunkanbietern, einen Wechsel zu iOS und verschiedene Finanzierungsoptionen informieren.

„Wir arbeiten kontinuierlich an Innovationen, um unseren Kund:innen ein noch persönlicheres Erlebnis zu bieten und sie dort abzuholen, wo sie gerade sind, um ihnen das Beste von Apple zu bieten“, sagt Karen Rasmussen, Head of Retail Online bei Apple. „Mit Shop with a Specialist over Video freuen sich unsere Teammitglieder darauf, mit den Kund:innen in Kontakt zu treten und ihnen einen außergewöhnlichen Service zu bieten, indem sie sie bei der Auswahl unterstützen, welches iPhone am besten zu ihnen passt.“

Apple beschreibt den Service als annähernd so persönlich wie ein persönlicher Besuch im Apple Store. Sobald man mit dem Apple Specialist verbunden ist, kann man Funktionen, Farben und Größen vergleichen und das beste Angebot über das Apple Trade In Programm oder eines Mobilfunkanbieters finden.

„Shop with a Specialist over Video“ steht für Kunden in den USA täglich von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr (Ortszeit) auf apple.com/shop/buy-iphone zur Verfügung. Während der Session wird ein Teammitglied von Apple vor der Kamera sitzen und seinen Bildschirm freigeben, kann aber selbst den Kunden nicht sehen. Wenn Kunden feststellen, dass aktuell keine Session verfügbar ist oder sie außerhalb der Geschäftszeiten auf die Seite zugreifen, können sie sich rund um die Uhr telefonisch oder per Chat an einen Specialist wenden.