Exakt eine Woche ist es mittlerweile her, dass Apple eine neue Farboption für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus angekündigt hat. Seit vergangenem Freitag lässt sich das gelbe iPhone 14 über den Apple Online Store bestellen und heute feiert die neue Farboption ihren offiziellen Verkaufsstart.

Apples Motto lautet „Gib dir Gelb!“

Seit wenigen Tagen lassen sich iPhone 14 und iPhone 14 Plus in Gelb bestellen. Am heutigen Tag feiert die neue Farboption in Australien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Japan, Kanada, Südkorea, den USA und mehr als 60 weiteren Ländern und Regionen ihren Verkaufsstart. Frühbesteller erhalten ihr gelbes iPhone ausgeliefert und gleichzeitig landet dieses vor Ort in den Apple Stores und bei Händlern.

Neben der Farbe „Gelb“ hat sich am iPhone 14 und iPhone 14 Plus selbst nichts geändert. Von daher nochmal das Wichtigste in Kürze:

Die wunderschön designten und widerstandsfähigen iPhone 14 und iPhone 14 Plus haben eine robuste Ceramic Shield Vorderseite, besitzen ein überarbeitetes Innenleben für nachhaltigere Performance, sind einfacher zu reparieren und bieten eine erstaunliche Batterielaufzeit: Das iPhone 14 Plus hat die längste Batterielaufzeit, die es jemals bei einem iPhone gegeben hat.1 Beide Modelle besitzen ein Zwei-Kamera-System für atemberaubende Fotos und Videos, den leistungsstarken A15 Bionic Chip und innovative Sicherheitsfunktionen wie Notruf SOS über Satellit und Unfallerkennung.

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple unterjährig eine neue Farboption beim iPhone einführt. Dies war in den vergangenen Jahren ebenso der Fall. In diesem Jahr hat man sich auf die Farbe „Gelb“ verständigt, mal gespannt, wohin die Reise nächstes Jahr führt.

