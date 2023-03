Wer mit einem älteren Smartphone ein Foto vom Mond macht, sieht nicht viel mehr als einen weißen Fleck am Himmel. Samsung verspricht mit seinem Galaxy S20 Ultra und nachfolgenden Modellen einen 100-fachen „Space Zoom“ und damit die Möglichkeit, atemberaubende Bilder vom Mond zu machen. Soweit die Werbe-Theorie. Ein Reddit-Nutzer hat nun jedoch nachgewiesen, dass Samsung bei seinem Feature reichlich KI-Fantasie einsetzt. Mit anderen Worten: Die Galaxy Ultra-Kameras sind nicht so leistungsstark, wie behauptet wird.

Fake-Moon-Zoom: Wie viel KI ist zu viel?

Samsung fügte dem Galaxy S20 Ultra einen Astrofotografie-Modus hinzu und baute ihn auch in die nachfolgenden Modelle ein. Es gibt einige „Space Zoom“-Mondbilder, die unglaublich gut aussehen. Die Betonung liegt jedoch auf „unglaublich“. So fand ein Nutzer nun heraus, dass es sich hier nicht um gänzlich echte Fotos handelt.

Im Gegensatz zu Marken wie Huawei, die einfach ein PNG des Mondes auf solche Bilder legen, sagt Samsung, dass keine Überlagerungen oder Textureffekte angewendet werden. Doch ein Nutzer behauptet in einem detaillierten Beitrag, dass die Mondaufnahmen von Samsung „gefälscht“ sind.

Um dies zu beweisen, hat er ein hochauflösendes Bild des Mondes heruntergeladen, es auf 170 x 170 Pixel verkleinert und einen Gaußschen Weichzeichner angewendet, um die Details der Mondoberfläche stark zu verdecken. Das niedrig aufgelöste Bild wurde dann auf einem Monitor angezeigt und von einem Samsung Galaxy-Gerät aus der Ferne aufgenommen. Das daraus resultierende Bild weist wesentlich mehr Details auf als die Ausgangsaufnahme.

Die Samsung-Smartphones erzielen diesen Effekt offenbar durch die Anwendung von maschinellem Lernen, das auf eine große Anzahl von Mondbildern trainiert wurde, so dass der Fotoeffekt rein rechnerisch entsteht. An dieser Stelle sei erwähnt, dass alle Smartphone-Kameras auf eine softwarebasierte Verarbeitung setzen. In diesem Fall erwägt Samsungs Werbeversprechen jedoch den Eindruck, dass hier eine überlegende Hardware eingesetzt wird, um die detaillierten Bilder zu erzielen.

Letztendlich wird laut den Erkenntnissen funktionell immer noch eine Textur angewandt. Somit beschweren sich derzeit viele Nutzer, dass die Funktion eine irreführende Darstellung der tatsächlichen Fähigkeiten der Samsung Kamera-Hardware ist.