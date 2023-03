Bevor am morgigen Tag die dritte Staffel von Ted Lasso exklusiv auf Apple TV+ anlaufen wird, haben wir noch einen Tipp für euch. Wir können euch eines der interessantesten Duelle zweier Fußballstars präsentieren: Jude Bellingham von Borussia Dortmund trifft auf Jamie Tartt vom AFC Richmond. Die beiden beliebten Engländer treffen in einer ganz speziellen Partie aufeinander, in der sie ihre jeweiligen Vereine vertreten.

FIFA 23: Jude Bellingham trifft auf Jamie Tartt (Ted Lasso)

Apple hat sich begleitend zum Start der dritten Staffel von Ted Lasso einige spannende Dinge einfallen lassen. Erst kürzlich hatten wir euch auf die kostenlose Today at Apple Session „glauben“ in den Apple Store aufmerksam gemacht und nun richten wir unseren Blick auf das Sportliche. Seit längerem ist bekannt, dass Ted Lasso und der AFC Richmond bei FIFA 23 dabei sind. Im Vorfeld der neuen Ted Lasso Staffel traf nun Jude Bellingham von Borussia Dortmund auf Jamie Tartt vom AFC Richmond. Das Duell der Beiden könnt ihr bei Instagram sehen.

Der AFC Richmond, bekannt aus der TV-Serie „Ted Lasso“, ist erstmalig in EA SPORTS FIFA 23 als Verein in den Spielmodi Anstoß, Karriere, Online-Freundschaftsspiele und Online-Saison wählbar. In FIFA Ultimate Team und Pro Clubs konnten bereits diverse AFC Richmond-Items freigeschaltet werden, darunter Trikot, Choreos oder auch Ted Lasso bzw. Coach Beard als Manager-Items. Die Einbindung des AFC Richmonds erfreute sich in der EA SPORTS FIFA-Community großer Beliebtheit: Bereits einen Monat nach Veröffentlichung konnte der AFC Richmond über eine Million Spiele gewinnen.