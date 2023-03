Anker hat soeben angekündigt dass das neue Mikrofon-Komplettpaket „AnkerWork M650“ ab sofort erhältlich ist. Ob für Content Creator, Hobby-Filmer oder Videomeetings – das Mikrofon-Paket ist in zahlreichen Situationen sicherlich der passende Begleiter.

AnkerWork M650: Auf den Ton kommt es an

Kameras und gerade Smartphone-Aufnahmen sind gemessen an ihrer Bildqualität inzwischen in der Königsklasse angekommen. Und der Ton? Der lässt häufig noch sprichwörtlich zu wünschen übrig. Genau hier setzt AnkerWork M650 an.

Bei AnkerWork M650 handelt es sich um ist ein stylishes drahtloses Ansteck-Mikrofon-Set bestehend aus zwei Sendern, einem Empfänger mit scharfem LCD-Touchscreen und der passenden Ladehülle.

Anker schreibt

Es vereint eine hervorragende Qualität – wahlweise doppelt per Mono-Sound oder als eine Stereo-Aufnahme – sowie dank der VoiceShield-Technologie eine effiziente Geräuschunterdrückung. So liegt der Fokus auf der Stimme, während störende Umgebungsgeräusche automatisch ausgeblendet werden. Das intuitiv zu bedienende Audio-Set lässt sich bequem an die Kamera, das Smartphone, Tablets oder auch an den PC anschließen. Alternativ lassen sich durch den vier Gigabyte großen, eingebauten Speicher bis zu sieben Stunden direkt auf dem Gerät aufnehmen.

Das neue Mikrofon-Komplettpaket bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden. Damit sollten selbst längere Arbeitstage oder Ausflüge problemlos zu meistern sein. AnkerWork M650 ist kompakt und edel, dabei trotzdem unauffällig und lässt sich durch farbige Aufsätze zusätzlich auf die Kleidung abstimmen. Über die AnkerWork-Software für Windows und MacOS lassen sich die Aufnahmen zusätzlich nach den eigenen Wünschen anpassen. Praktisch: Der „Safe Mode“ nimmt auf Wunsch eine Backup-Audiospur bei -6 Dezibel auf, um plötzliche, laute Geräusche auszublenden.

AnkerWork M650 ist ab sofort zum Preis von 269,90 Euro bei Amazon und weiteren Händlern erhältlich.