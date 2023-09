Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von macOS 13.6 und den Release Candidate 2 zu macOS 14 freigegeben. Damit veröffentlicht der Hersteller aus Cupertino am heutigen Abend nicht nur Updates für das iPhone, iPad und die Apple Watch, sondern hält auch Neuerungen für den Mac bereit.

macOS 13.6 ist da

Apple hat hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von macOS 13.6 veröffentlicht. Nachdem bereits zwei Release-Candidate zu macOS 13.6 freigeben wurde, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch die finale Version erscheint. Dies ist nun der Fall. In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält wichtige Sicherheitsupdates und wird allen Benutzer:innen empfohlen.

Das Update installiert ihr direkt am Mac unter Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.

Apple veröffentlicht macOS 14 Release Candidate 2

In der vergangenen Woche veröffentlichte Apple den Release Candidate zu macOS 14 Sonoma. Gleichzeitig gab der Hersteller aus Cupertino zu verstehen, dass die finale Version am 26. September 2023 freigegeben wird. Auf dem Weg dorthin hat Apple soeben den Release Candidate 2 veröffentlicht. Augenscheinlich hatten sich noch ein paar Fehler in den ersten Release Candidate geschlichen, so dass man noch einmal nachbessern musste.

Das RC 2 steht am Mac unter Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate bereit. Allerdings muss eure Apple ID mit einem Entwicklerkonto verknüpft sein.