„Still Up“ ist auf Apple TV+ gestartet. Nachdem wir euch bereits am Mittwoch auf die neue Doku-Serie „The Super Models“ aufmerksam gemacht haben, geht es am heutigen Freitag mit der nächsten neuen Serie auf Apples Video-Streaming-Dienst weiter.

„Still Up“ ist da

Traditionell blicken wir am heutigen Tag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Nachdem Apple in den letzten Wochen bereits die neue Comedy-Serie „Still Up“ angeteasert hatte, ist diese nun gestartet.

Die Serie „Still Up“ zeigt die schlaflosen Nächte von Danny, gespielt von Craig Roberts, und Lisa, dargestellt von Antonia Thomas. Beide gehen über Tag getrennt ihrem Leben nach, doch die Nacht verbindet sie mit Hilfe von FaceTime.

Die beiden Charaktere navigieren durch die Herausforderungen einer Welt nach dem Feierabend, wobei ihre Gefühle füreinander ihr einziges Geheimnis sind. Neben Roberts und Thomas können die Zuschauer Auftritte von Blake Harrison, Lois Chimimba, Luke Fetherston und Rich Fulcher erwarten. Der Trailer verspricht eine romantische Komödie, die nicht zu klischeebehaftet ist.

Um euch auf die Serie einzustimmen, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.