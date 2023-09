In den letzten Jahren ist deutlich geworden, dass Apple unabhängiger von China werden möchte. Um seine Diversität verstärkt voranzutreiben, hat der Hersteller aus Cupertino unter anderem Indien ausgewählt. In einem aktuellen Bericht heißt es, dass die iPhone Produktion in den kommenden 5 Jahren verfünffacht werden soll.

Apple möchte iPhone-Produktion in Indien in den nächsten 5 Jahren verfünffachen

In den vergangenen Jahren hat Apple seine Aktivitäten in Indien stark vorangetrieben. Unter anderem wurden im April dieses Jahres die ersten beiden Apple Store in Indien eröffnet. Dabei waren unter anderem Apple CEO Tim Cook und Apple Senior VP of Retail and People Deirdre O’Brien bei der Neueröffnung vor Ort.

Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Indien-Geschäft von Apple eine Produktion im Wert von rund 7 Milliarden Dollar. Glaubt man den Aussagen nicht näher genannter Regierungsvertreter, so soll das Volumen in den kommenden 5 Jahren auf rund 40 Milliarden Dollar mehr als verfünffacht werden, so PTOI.

Der größte Teil der Expansion dürfte in der iPhone-Produktion liegen. Bereits beim rund um den iPhone 15 Verkaufsstart wurde Indien in den letzten Woche mehrfach thematisiert. So soll erstmals die Produktion eines neuen iPhones in Indien gestartet worden sein, bevor das Gerät überhaupt angekündigt wurde. In den Jahren zuvor, startete die iPhone-Produktion in Indien zeitverzögert. Es heißt, dass in diesem Jahr 10 Prozent der iPhone-Modelle in Indien gefertigt werden. Diese Anteil dürfte in den kommenden Jahren deutlich gesteigert werden.